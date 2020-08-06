В Атырауской области оштрафовали одного из монополистов

После проверок, в селах Шортанбай, Бирлик и Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области снижены тарифы на услугу по подаче воды по распределительным сетям

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области КГП "Атырау Облысы Су Арнасы" привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 1600 месячных расчетных показателей (МРП) или на общую сумму в размере 13 334 400 тенге. Также для потребителей введен временный компенсирующий тариф, передает zakon.kz.

КГП "Атырау Облдысы Су Арнасы" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" за неисполнения обязанности подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона РК "О естественных монополиях".

КГП допустило неисполнение статей затрат утвержденной тарифной сметы более чем на 5 процентов от размеров, предусмотренных утвержденной тарифной сметой по регулируемым услугам: подача воды по распределительным сетям по селам Бирлик, Ганюшкино и Шортанбай Курмангазинского района Атырауской области, - сообщили в Департаменте.

После проверок, в селах Шортанбай, Бирлик и Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области снижены тарифы на услугу по подаче воды по распределительным сетям.

В частности, основанием для снижения стали результаты проведенного анализа исполнения тарифной сметы КГП "Атырау облысы Су Арнасы" по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода КГП "Атырау облысы Су Арнасы" yа услугу по подаче воды по распределительным сетям с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан составила за 2019 год в следующих размерах:

села Шортанбай Курмангазинского района – 639 056 тенге;

села Бирлик Курмангазинского района – 228 666 тенге;

села Ганюшкино Курмангазинского района – 3 893 866 тенге.

Таким образом, Департаментом с 1 сентября т.г. вводится временный компенсирующие тарифы для КГП "Атырау облысы Су Арнасы" в следующих размерах:

села Шортанбай Курмангазинского района – 102,3 тенге/м3 без НДС или со снижением на 9,83% от действующего тарифа;

села Бирлик Курмангазинского района – 93,85 тенге/м3 без НДС или со снижением на 2,01% от действующего тарифа;

села Ганюшкино Курмангазинского района – 100,8 тенге/м3 без НДС или со снижением на 13,32% от действующего тарифа.

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