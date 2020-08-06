С 10 августа в Костанайской области откроют парки

Выход группами осуществлять не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции.

Аким Костанайской области Мухамбетов Архимед сообщил о послаблении карантинных мер с 10 августа, сообщает zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Стало известно, что 6 августа было проведено заседание Оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, где рассмотрели вопросы соблюдения карантинных мероприятий.

Учитывая улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе, а также обращения предпринимателей, на заседании Оперативного штаба по недопущению распространения корнавирусной инфекции 6 августа т.г. принято решение о следующих послаблениях карантинных мер с 10 августа т.г., при условии сохранения положительной динамики снижения заболеваемости инфекцией: 1. Разрешение функционирования непродовольственных магазинов площадью до 500 кв. м, при этом объекты свыше указанной площади продолжат работу только по принципу "доставки до клиента"; 2. Разрешить деятельность скверов, парков, в том числе точек торговли, расположенных на их территориях (за исключением работы аттракционов, детских игровых площадок, батутов, проката детских велосипедов, детских машин). Выход группами осуществлять не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции; 3. В городах области установить график движения общественного транспорта с 06:00 до 21:00 часов, - написал он.

Субъекты бизнеса смогут начать функционировать только при неукоснительном соблюдении карантинных мер, для чего мониторинговыми группами в течение ближайших 3-х дней будет проведена оценка соблюдения требований по предупреждению заболеваемости КВИ.

С текущей недели мы начали проводить системную подготовительную работу (до 17 августа т.г.) по приведению всех санитарных норм на предприятиях в соответствии с действующими требованиями. Работа по началу деятельности субъектов бизнеса будет проходить поэтапно. По итогам заседания поручил внести соответствующие изменения в постановление Главного санитарного врача, - заключил аким.

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