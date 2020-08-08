Еще 929 казахстанцев вылечились от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 71 609 человек от COVID-19.

В Казахстане 929 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 165,

в городе Алматы - 185,

в городе Шымкент - 5,

в Акмолинской области - 25,

в Актюбинской области - 192,

в Атырауской области - 80,

в Восточно-Казахстанской области - 6,

в Жамбылской области - 11,

в Западно-Казахстанской области - 31,

в Карагандинской области - 32,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 31,

в Мангистауской области - 24,

в Павлодарской области -24,

в Северо-Казахстанской области - 87,

в Туркестанской области - 17.

Всего в стране выздоровели – 71 609 человек от COVID-19.

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