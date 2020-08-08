Еще 929 казахстанцев вылечились от коронавируса
Всего в стране выздоровели – 71 609 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.8 августа 2020, 08:16
В Казахстане 929 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 165,
в городе Алматы - 185,
в городе Шымкент - 5,
в Акмолинской области - 25,
в Актюбинской области - 192,
в Атырауской области - 80,
в Восточно-Казахстанской области - 6,
в Жамбылской области - 11,
в Западно-Казахстанской области - 31,
в Карагандинской области - 32,
в Костанайской области - 14,
в Кызылординской области - 31,
в Мангистауской области - 24,
в Павлодарской области -24,
в Северо-Казахстанской области - 87,
в Туркестанской области - 17.
Всего в стране выздоровели – 71 609 человек от COVID-19.
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