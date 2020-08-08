Более 50 человек собрались на Кыз узату в зоне отдыха Нур-Султана

Организаторам грозит крупный штраф.

Семейное торжество пресекли столичные полицейские, сообщает zakon.kz.

Жители Нур-Султана организовали торжество "Кыз узату" в зоне отдыха "Кулагер". Родители девушки организовали праздник, пригласив более 50 гостей в честь предстоящей свадьбы.

Данный факт является грубым нарушением, так как создает риск заражения многих присутствующих, а также их близких. Нарушение было выявлено в ходе рейдовых мероприятий по недопущению распространения вирусной инфекции участковыми инспекторами полиции. Стражам порядка пришлось прервать торжество. Теперь организаторам грозит крупный штраф, - отметили в ДП столицы.

Собранный материал в отношении ответственных лиц, допустивших нарушение направлен в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия мер к привлечению административной ответственности по статье 425 КоАП РК.

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