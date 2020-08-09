Путин отчитал Лукашенко после интервью Гордону - СМИ

Президент Беларуси позволил себе несколько резкие высказывания.

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре "приструнил" своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, передает zakon.kz со ссылкой на издание "Московский комсомолец".

Отмечается, что Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону позволил себе негативно отозваться о Путине.

Согласно словам лидера Беларуси, первый президент России Борис Ельцин был недоволен решением Путина отказаться от своих военных баз на Кубе и во Вьетнаме.

Зачем отказались? Да это же копейки! Я держал эти базы. Зачем отказались?" "Слушай, Борис, успокойся, сядь. Ты же не президент, ему виднее. Наверное, не нужны уже эти базы Российской Федерации", - пересказал свой диалог с Ельциным Лукашенко. Лукашенко настаивает: Ельцин был хороший президент, а главное - человек слова. Если что пообещал, то от своих обещаний не отказывался, а подчиненные в его присутствии дрожали и ослушаться не смели. "Чубайс сразу фиолетовыми пятнами пошел", когда Ельцин сделал ему замечание: "Беларусь обижаете? Не годится, товарищ Чубайс". "Через час было все возвращено к тому, о чем мы договорились", - рассказал Лукашенко.

Путин поначалу тоже был таким: "Я ему часто говорил: Знаешь, Володя, вот если что-то от тебя взять, когда за обедом, в узком кругу, вдвоем, то ты никогда не отступал от обещанного". Но в последние полгода все изменилось. Словам Путина больше верить нельзя, он говорит одно, а правительство делает другое. "Нет этой жесткой: договорились - сделали", - упрекает российского коллегу Лукашенко.

Также Лукашенко прошелся по другим видным деятелям.

Бывший генсек ЕС Хавьер Солана у него "этот старикашка" (при том, что на момент описываемой встречи ему было всего 66 лет), да к тому же шантажист. Требовал от Белоруссии отказаться от признания Южной Осетии, угрожая списком санкций.

Дмитрий Медведев в 2008 году - не понятно, президент России или кто. Ни одного вопроса, поставленного батькой, сам решить не мог, зато "как обычно" налегал на вино.

Ангела Меркель - дотошная зануда и "волчица". Из-за нее, по словам Лукашенко, минские переговоры "нормандской четверки" продлились всю ночь, хотя остальные участники уже были готовы переложить детали на правительства. Владимир Зеленский - хороший малый, но тоже не президент. Нурсултан Назарбаев только и ждет случая, чтобы закончить с протоколом и начать неформальные посиделки за столом. И, хотя батька к выпивке относится отрицательно, коллегам отказать не может. Ну и женщинам, конечно, тоже.

Путина он описал следующими словами: "не подарок", "своеобразный человек", "сдержан, закрыт", "никому не доверяет", "воспитанный сотрудник КГБ", который каким-то чудом стал "маститым руководителем".

Сейчас Путин, по словам Лукашенко, это компьютер, которому не надо дополнительно думать, чтобы что-то сказать и принять решение. Но что-то человеческое у него осталось: он, например, "спортсмен хороший, может и рюмку вина выпить, и посмеяться, и в компании побывать".

Белорусский президент пытался выстроить с ВВП отношения "по-деревенски", когда душа нараспашку и "старшенький тащит за собой младшеньких". Но Путин - "человек городской" и таких душевных отношений не получилось, сетует он.

Также президент Беларуси рассказал о том, как появилось прозвище "последний диктатор Европы".

Кликуху эту мне дала Мадлен Олбрайт, тогдашний госсекретарь США. Наверное, за то, что я не совсем вписывался в стандарты демократии Запада тогда. Сейчас они поняли, что, наверное, какое-то рациональное звено в политике Лукашенко есть, и тот порядок и стабильность, которые существуют в Беларуси - это не совсем плохо... Поэтому, наверное, потихоньку этот термин исчез. И в шутку, когда с Владимиром Владимировичем Путиным встречаюсь, я ему говорю: "Слушай, Володя, я уже не последний диктатор Европы". А он на меня:"Неужели ты думаешь, что это я?". Я ничего не сказал", - заявил Лукашенко.

Ну и наконец, вишенка на торте - 100% гарантия Лукашенко, что Путин не будет держаться "посиневшими руками" за власть и стремиться сохранить свой пост до 2036 года. Во-первых, сам ВВП ничего для себя не исключает и уже заявил об этом публично. Во-вторых, остаться у власти Путину, по словам батьки, не позволит ситуация - "а она видите какая, и лучше не будет". Это прямой намек на протесты на Дальнем Востоке, которые, как ранее уже прогнозировал Лукашенко, могут перекинуться на всю Россию. В-третьих, батька говорит, что Путин найдет "вариант того, чтобы к власти пришли люди или человек", который продолжит его курс. Это прямо противоречит заявлениям самого ВВП, объяснившего поправку об обнулении сроков необходимостью прекратить "рысканье глазами" в поисках возможного преемника. Лукашенко дает понять, что "рыскать", как раз самое время — поиск подходящей схемы трансфера вовсю идет. Все эти рассуждения в глазах Кремля тем более возмутительны, что сам батька после 26 лет от власти отказывается не собирается и прямо говорит, что не представляет себя на ином месте. "Вот я не президент - что делать с утра? Я даже этого не представляю. Я не знаю другого образа жизни. Вся моя сознательная жизнь в этом - с 38 лет". Впрочем, полностью доверять рассказам Лукашенко вряд ли стоит. Он сам себе противоречит: в одном месте говорит, что ничего выпрашивать у России не собирается, а в другом, что стоял на коленях, но помощи не дождался и обратился к Китаю. Путается в показаниях: например, приводит свой диалог с Соланой как с генсеком НАТО, хотя тот в 2008 году возглавлял ЕС и никак не мог ответить на вопрос "Какая у НАТО может быть просьба к Лукашенко?" И, наконец, сам не помнит, что говорит. Когда Гордон процитировал батьке несколько ранее сделанных высказываний, тот отказался от всех, заявив, что ничего подобного не было. В общем, публично отвечать Лукашенко не имеет смысла, а вот приструнить в частном разговоре - вполне. Что Путин, по всей видимости, и сделал, дабы не повадно было... Ведь до выборов еще больше суток, батька - человек нервный, и наговорить за это время может всякого, - значится в материале МК.

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