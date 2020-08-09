Число пострадавших во время протестов в Бейруте превысило 700 человек

Задержаны 19 активистов.

Количество пострадавших в ходе столкновений между протестующими и силовиками в Бейруте превысило 700 человек, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщает катарский телеканал "Аль-Джазира".

Ранее армия Ливана освободила штаб-квартиру МИД Ливана, а также здания министерств экономики и энергетики, захваченные ранее в субботу протестующими. По данным телеканала "Аль-Арабия аль-Хадас", "на улицы ливанской столицы вернулось спокойствие".

Свыше 728 человек получили ранения в ходе протестов в ливанской столице, - сообщает телеканал.

В центральной части Бейрута в субботу прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. К массовым антиправительственным акциям призвал ранее лидер оппозиционной партии "Катаиб" Сами Жмайель. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию в коррупции и требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в порту Бейрута сильного взрыва, унесшего жизни 158 человек и разрушившего значительную часть инфраструктуры ливанской столицы.

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