Лукашенко пообещал не допустить гражданской войны после выборов

Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10.00 вместе с досрочным голосованием составила 45,33%.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не будет ввергнута в гражданскую войну после выборов президента, сообщает zakon.kz.

Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает БЕЛТА.

Мы предусматриваем все варианты, недооценивать нельзя. Но говорить, что страна завтра будет ввергнута в хаос, противостояние, гражданскую войну, оснований таких нет, — сказал он.

Явка на президентских выборах в Белоруссии по состоянию на 10.00 (13:00 нрст) вместе с досрочным голосованием составила 45,33%.

Центризбирком зарегистрировал пять кандидатов — Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Черечня. Двум претендентам — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — отказали в регистрации.

Ранее, 16 июля, штабы Тихановской, а также не прошедших регистрацию Цепкало и Бабарико заявили, что объединяются.

Лукашенко занимает свой пост с 1994 года. В случае его победы это будет шестой срок.

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