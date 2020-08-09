Лукашенко договорился с Путиным по ЧВК Вагнера

Беларусь с Россией всегда будет сотрудничать, всегда будем вместе, подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным разобраться с задержанием 33 россиян под Минском, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

В пятницу, 7 августа, у президентов состоялся телефонный разговор по инициативе Путина.

С Путиным договорились разобраться по боевикам, - сказал Лукашенко, допустив, что эту ситуацию "может быть, третья страна спровоцировала".

Мне все равно, это вторично. Главное, чтобы не устроили пожар в центре Минска, - сказал президент Беларуси.

Лукашенко также сообщил, что Путин передал ему письмо, в которых излагались факты о задержанных россиянах. Его сейчас изучает следствие. Белорусский лидер при этом заявил, что "никакие Вагнеры" не повлияют на отношения Беларуси и России.

С Россией всегда будем сотрудничать, всегда будем вместе, - сказал Лукашенко.

По его словам, во время телефонного разговора Путин сказал ему, что "мы в одной лодке".

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