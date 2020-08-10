Есть ли у Вас иммунный ответ к вирусу SARS-COV-2?

Тестирование могут пройти все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель).

ИНВИТРО, международная группа компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинских услугах, подводит итоги трех недель массового тестирования на антитела к коронавирусной инфекции в Казахстане. Всего за данный период анализ на качественное определение антител класса G (IgG) к SARS-COV-2 сдали более 15 000 человек. Положительный результат, свидетельствующий о формировании иммунного ответа, выявлен у 56,6% пациентов. Исследование проводится методом ИФА на профессиональных тест-системах «Вектор-Бест», раздельно определяются антитела классов M и G.

Антитела класса М (IgM), так называемые ранние антитела, начинают вырабатываться не ранее 1-2 недель после контакта с вирусом или не ранее 5 дня с появления симптомов заболевания. Наличие IgM антител может говорить о том, что человек недавно заразился или болеет в данный момент. Такие антитела обычно выявляются в течение 2-3 месяцев, затем их уровень снижается, и они полностью сменяются антителами класса G (IgG).

Антитела класса G (IgG) начинают вырабатываться в организме через 21-28 дней, их уровень растет медленно и может оставаться высоким долгое время, до полугода. Наличие антител класса G может говорить о том, что организм человека встретился с вирусом и выработал к нему иммунный ответ. Наличие IgG антител в крови не исключает полностью риск повторного заражения, но его вероятность существенно ниже, чем у людей, у которых данные антитела не определяются.

На сегодняшний день в Казахстане представлены разные методы диагностики КВИ, коротко остановимся на каждом. Широко представлен ЭХЛ тест, но он показывает суммарный результат по антителам М и G – в случае положительного результата не понятно, какие именно антитела присутствуют в организме. Как метод ускоренной диагностики используется экспресс-тестирование. ИНВИТРО во всех странах присутствия выполняет анализы на антитела классов М и G на профессиональных лабораторных тест-системах, мы отказались от использования экспресс тестов, поскольку предоставленные нам образцы не соответствовали внутренним стандартам качества.

ПЦР тесты выявляют наличие вируса, достоверность анализа зависит от качества взятия соскоба и от стадии болезни. Это метод требует специализированных ПЦР-лабораторий и надежных тест-систем, в противном случае он может давать ложноположительные и ложноотрицательные результаты.

Тест на антитела (ИФА тест) поможет понять, есть ли иммунный ответ, представляешь ли ты опасность для окружающих, он наиболее информативен как для людей, переболевших бессимптомно, так и для тех, кто перенес ОРВИ. В принципе, такое исследование желательно проводить для всех пациентов с признаками ОРВИ.

Еще один частый вопрос - зачем сдавать тесты на антитела, если человек уже переболел?

Эти тесты позволят определить переболевших COVID-19 среди перенесших ОРВИ без выявленной причины заболевания, или тех, у кого заболевание протекало бессимптомно или в легкой форме.

Перенесенный COVID-19 может негативно сказаться на общем состоянии здоровья. Желательно знать, что вы переболели именно этой инфекцией и при необходимости оценить функции различных органов (легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек).

Тестирование могут пройти все желающие, не имеющие симптомов ОРВИ (повышенная температура тела, насморк, одышка, кашель). Обратиться за выполнением исследования могут как физические, так и юридические лица, направление врача не требуется. Для прохождения данного тестирования доступна услуга выезда на дом. Срок исполнения составляет от 1 дня.

Подробную информацию можно найти на сайте www.invitro.kz.

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