Будет ли реванш Флойд Мейвезер - Конор МакГрегор, ответил глава UFC

Пока все достаточно туманно.

Президент UFC Дана Уайт ответил, будет ли организовывать второй бой между непобежденным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом смешанных единоборств Конором МакГрегором, передает zakon.kz.

Первый бой между Мейвезером и МакГрегором состоялся 26 августа 2017 года в пригороде Лас-Вегаса, прошел он по правилам бокса. Победу у техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Флойд Мейвезер. С тех пор многие задавались вопросом, будет ли реванш, решится ли Мейвезер выйти в клетку. Но с этим, кажется, придется повременить. Глава UFC Дана Уайт пояснил, что ему интересно сотрудничать с Мейвезером, но Конор для него - боец, завершивший карьеру.

Мы с Флойдом по-прежнему находимся в диалоге, но все кружим вокруг да около. Обеим сторонам все еще интересен этот бой. Понимаю, что Мейвезер хочет реванш с Конором Макгрегором. Не знаю, в курсе ли вы, но Конор завершил карьеру. Когда я сейчас занимаюсь делами и управляю бизнесом, то совсем не думаю о Макгрегоре. Не занимаюсь организацией его поединков. По контракту UFC с файтерами я должен устроить им по три боя в год, и если я этого не обеспечу, то плачу им деньги. Поверьте, Конор закончил, - сказал, как отрезал, Дана Уайт.

Добавим, что в декабре 2019 года, до мировой пандемии коронавируса, Дана Уайт говорил, что практически заключил сделку с Флойдом Мейвезером на поединок в UFC в октябре или ноябре 2020 года, но теперь дата этого боя не известна.

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