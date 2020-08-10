Еще 23 человека умерли от коронавируса в Казахстане
Всего в стране умерло от КВИ - 1269.
Фото : liter.kz10 августа 2020, 09:35
Еще 23 человека умерли от коронавируса в Казахстане, сообщает zakon.kz.
На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 25 650 человека, среди которых 105 детей. В стационарах находится – 4 713 пациент, на амбулаторном уровне – 20 937.
246 человек находятся в тяжелом состоянии, 69 – крайней степени тяжести, 70 – на аппаратах ИВЛ.
Всего в стране умерло от КВИ - 1269.
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