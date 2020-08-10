В Нур-Султане улицу Кенесары частично перекроют до 28 августа
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут.
Фото : astana.gov.kz10 августа 2020, 12:29
В Нур-Султане улицу Кенесары частично перекроют до 28 августа, передает zakon.kz.
Дорожно-строительные работы в рамках среднего ремонта ведутся по ул. Кенесары на участке от пр. Сарыарка до ул. Кумисбекова. В этой связи с 10 по 28 августа планируется частичное перекрытие движения, - сообщается на сайте столичного акимата.
Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5035441-487998a7e4c421006edee34cbe51772a
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...