Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут.

В Нур-Султане улицу Кенесары частично перекроют до 28 августа, передает zakon.kz.

Дорожно-строительные работы в рамках среднего ремонта ведутся по ул. Кенесары на участке от пр. Сарыарка до ул. Кумисбекова. В этой связи с 10 по 28 августа планируется частичное перекрытие движения, - сообщается на сайте столичного акимата.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

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