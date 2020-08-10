В Нур-Султане с 11 августа начнут работать поликлиники

Но говорить о том, что риск заражения снят, категорически нельзя - Кульгинов.

Алтай Кульгинов призвал жителей Нур-Султана не терять бдительности после снятия карантина. Об этом он написал на своей странице в Instagram, сообщает zakon.kz.

Мы смоделировали возможные варианты развития эпидситуации после снятия карантина. Прогноз может быть неблагоприятным. С учетом сезона ОРВИ традиционно возрастет нагрузка на медорганизации. Уже сейчас ведем подготовительные работы – в медучреждения поступило дополнительное медобрудование: свыше 600 флуометров, почти 500 кислородных концентраторов, 500 спецкроватей, аппараты искусственной вентиляции легких и КТ. Ожидается очередная поставка карет скорой медпомощи. За две недели в город было доставлено свыше 110 тонн медикаментов. Данные работы проводим на системной основе.

В случае необходимости койко-места будут вновь развернуты во всех 16 инфекционных стационарах. Спортивные сооружения и ряд других объектов также готовы к одновременному развертыванию койко-мест.

Горожанам нельзя терять бдительность, как это было после первого карантина. Игнорирование саннорм привело к негативным последствиям. Тогда врачи и медорганизации работали на пределе своих возможностей. И только карантинные меры – а это соблюдение горожанами строгих саннорм – позволили стабилизировать ситуацию. Загруженность койко-мест инфекционных стационаров с начала июля снизилась с 99% до 18,5%. Из 16 стационаров пять стационаров закрыли – из них выписались все пациенты. Количество вызовов скорой медпомощи по вопросам КВИ снизилось почти в 9,5 раза – с 500 в сутки до 53. Количество больных с пневмонией в стационарах снизилось в 6 раз.

Детские городские больницы № 1 и 2 с начала августа начали работать в своем прежнем режиме. С завтрашнего дня поликлиники города также возобновят плановые приемы.

Но говорить о том, что риск заражения снят, категорически нельзя. Нужно сделать все, чтобы инфекция не переступила порог вашего дома, – написал аким.

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