Правительство Ливана в полном составе ушло в отставку

Это решение принято после серии массовых протестов, продолжавшихся последние несколько дней.

Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе, передает zakon.kz.

Об этом сообщает агентство "Аль-Хадат" со ссылкой на министра здравоохранения Мухаммеда Хасана.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он журналистам после заседания кабинета министров 10 августа.

Министр общественных работ и транспорта Мишель Наджар подтвердил это решение кабинета технократов. "Мы не уходим в отставку, чтобы снять с себя ответственность, - сказал он. - Министры будут выполнять свои обязанности до формирования нового правительства".

Это решение принято после серии массовых протестов, продолжавшихся последние несколько дней.

Свои места сегодня покинули министр юстиции Мари Клод Наджем, а за ней последовали другие политики. Накануне сразу несколько министров сложили полномочия на фоне массовых протестов.

Взрыв в ливанской столице прогремел вечером 4 августа. В городе взорвалось 2700 тонн конфискованной аммиачной селитры, хранившейся на складе в порту. Взрывоопасный груз в Ливан доставили в сентябре 2014 года на судне под названием Rhosus, владельцем которого называют уроженца России. Президент Ливана предположил, что за взрывом могли стоять внешние силы, а также назвал причиной ЧП коррупцию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!