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Из-за стрельбы у Белого дома Трамп прервал брифинг

В непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу.

Фото : DW11 августа 2020, 07:06

Президент США Дональд Трамп вечером 10 августа был вынужден покинуть Овальный кабинет всего через несколько минут после начала брифинга по коронавирусу после того, как к нему приблизился один из агентов Секретной службы США и прошептал ему что-то на ухо, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Впоследствии выяснилось, что в непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Несколько минут спустя брифинг возобновился. Трамп выразил восхищение работой службы охраны.

С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные, - заявил президент журналистам после инцидента.

На вопрос о том, был ли он потрясен, президент США ответил: "Не знаю - разве я выгляжу потрясенным?"

Стрелку не удалось прорвать периметр Белого дома и вскоре он был задержан на углу Пенсильвании-авеню и 17-й улицы, вблизи парка Лафайет, передает телеканал CNN. По данным агентства dpa, стрелок ранен и помещен в госпиталь, о его состоянии пока ничего неизвестно.


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