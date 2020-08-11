Из-за стрельбы у Белого дома Трамп прервал брифинг

В непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл беспорядочную стрельбу.

Президент США Дональд Трамп вечером 10 августа был вынужден покинуть Овальный кабинет всего через несколько минут после начала брифинга по коронавирусу после того, как к нему приблизился один из агентов Секретной службы США и прошептал ему что-то на ухо, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Впоследствии выяснилось, что в непосредственной близости от Белого дома неизвестный мужчина открыл стрельбу.

Несколько минут спустя брифинг возобновился. Трамп выразил восхищение работой службы охраны.

С Секретной службой я чувствую себя в полной безопасности, они фантастические ребята, лучшие из лучших, они очень натренированные, - заявил президент журналистам после инцидента.

На вопрос о том, был ли он потрясен, президент США ответил: "Не знаю - разве я выгляжу потрясенным?"

Стрелку не удалось прорвать периметр Белого дома и вскоре он был задержан на углу Пенсильвании-авеню и 17-й улицы, вблизи парка Лафайет, передает телеканал CNN. По данным агентства dpa, стрелок ранен и помещен в госпиталь, о его состоянии пока ничего неизвестно.

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