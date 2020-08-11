В США предложили провести новые выборы в Беларуси

Американский сенатор пригрозил ввести санкции против Лукашенко.

Старший демократ комитета по иностранным делам в сенате США Роберт Менендес предложил пересчитать голоса или провести новые выборы в Беларуси, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Администрация Трампа должна ясно заявить, что недавние достижения в двусторонних отношениях США и Беларуси не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно воскресные бюллетени или не проведут выборы заново в соответствии с международно признанными демократическими стандартами, — говорится в письменном заявлении Менендеса.

Он также добавил, что если это насилие и нападение на демократию продолжится, я ожидаю, что США и Европа быстро восстановят санкции против (президента Беларуси Александра) Лукашенко и его помощников.

Демократ назвал выборы "фальсификацией и трагедией" и отдельно отметил как неприемлемый арест американского гражданина Виталия Шклярова, который предположительно работал политтехнологом в Беларуси.

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