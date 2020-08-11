Еще 1179 казахстанцев вылечились от коронавируса

Всего в стране выздоровели – 73 702 человек от COVID-19.

В Казахстане 1179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 158,

в городе Алматы - 124,

в городе Шымкент - 23,

в Акмолинской области - 43,

в Атырауской области - 86,

в Восточно-Казахстанской области - 97,

в Жамбылской области - 85,

в Западно-Казахстанской области - 21,

в Карагандинской области - 41,

в Костанайской области - 58,

в Мангистауской области - 121,

в Павлодарской области -30,

в Северо-Казахстанской области - 32,

в Туркестанской области - 260.

Всего в стране выздоровели – 73 702 человек от COVID-19.

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