Еще 1179 казахстанцев вылечились от коронавируса
Всего в стране выздоровели – 73 702 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.11 августа 2020, 08:16
В Казахстане 1179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 158,
в городе Алматы - 124,
в городе Шымкент - 23,
в Акмолинской области - 43,
в Атырауской области - 86,
в Восточно-Казахстанской области - 97,
в Жамбылской области - 85,
в Западно-Казахстанской области - 21,
в Карагандинской области - 41,
в Костанайской области - 58,
в Мангистауской области - 121,
в Павлодарской области -30,
в Северо-Казахстанской области - 32,
в Туркестанской области - 260.
Всего в стране выздоровели – 73 702 человек от COVID-19.
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