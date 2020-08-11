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В Алматинской области соцпедагога обвиняют в краже денег у воспитанников детдома

Члены Попечительского совета просят руководство полиции города разыскать социального педагога.

Фото : zakon.kz11 августа 2020, 09:34

Социальный педагог Алматинского областного детского дома №1 сбежала, сняв деньги со счетов воспитанников, передает zakon.kz.

Об этом заявила председатель Попечительского совета детского дома Бахыт Оспанова в Facebook. С ее слов, социальный педагог сбежала, сняв деньги со счетов воспитанников. Как только об этом стало известно, директор детдома обратилась в полицию. Кроме того, она поставила в известность Попечительский совет, прокуратуру Карасайского района, управление образования Алматинской области.

Заявление в ЕРДР, как положено в таких случаях, еще не зарегистрировано. Директор, весь коллектив и воспитанники детского дома потрясены произошедшим! Члены Попечительского совета обеспокоены тем, что этот вопиющий случай отразится на моральном, психологическом состоянии коллектива и детей. Также при затягивании расследования преступления пострадает и финансовое положение воспитанников детского дома, - написала Оспанова.

Она отметила, что члены Попечительского совета просят руководство полиции города разыскать социального педагога.


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