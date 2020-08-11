Рост инфляции в Казахстане ожидает Нацбанк

Одним из приоритетов работы Национального Банка является перенаправление избыточной ликвидности на нужды экономики.

Цены на продукты и некоторые услуги продолжают расти, в связи с этим, рост инфляции может ускориться. Об этом сообщил председатель Нацбанка Казахстана Ерболат Досаев на заседании Правительства, передает zakon.kz.

По словам главы финрегулятора, годовая инфляция формируется в соответствии с прогнозами Национального Банка, составив 7,1% в июле. Это связано с тем, что годовой рост цен на продовольственные товары составил 11,3% и продолжает вносить основной вклад в инфляцию. Максимальные темпы роста сохраняются на хлебобулочные изделия и крупы (13,8%), плодоовощную продукцию (13,4%), при этом несколько замедлился темп роста цен на мясо и мясопродукты (12,9%).

Годовой рост цен на непродовольственные товары, по данным Нацбанка, сохранился на уровне 5,4% при продолжающемся снижении цен на ГСМ (бензин - на 0,2% за июль). Годовой рост цен платных услуг повысился с 3,0% до 3,2% в июле на фоне постепенного исчерпания эффекта от временного снижения тарифов на коммунальные услуги в условиях чрезвычайного положения. Тарифы на регулируемые коммунальные услуги за июль повысились на 0,9%.

В последующие месяцы ожидается дальнейшее ускорение годовой инфляции в рамках прогнозной траектории 8-8,5% до конца 2020 года, - заявил Досаев.

Одним из приоритетов работы Национального Банка является перенаправление избыточной ликвидности на нужды экономики. Для этого с прошлого года Национальным Банком совместно с Министерством финансов ведется активная работа по увеличению предложения ГЦБ в среднесрочном сегменте при сокращении количества выпусков долгосрочных бумаг.

Подготовил Альберт Ахметов

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