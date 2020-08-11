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За подключение и опломбировку счетчиков газа не нужно будет платить в Шымкенте

Этому предшествовали судебные разбирательства.

Фото : pixabay.com11 августа 2020, 14:26

Потребители Шымкента больше не будут оплачивать за подключение и опломбировку приборов учета газа, передает zakon.kz.

По результатам внеплановой проверки Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент на основании обращений потребителей вынесено предписание в адрес Шымкентского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" о прекращении взимания платы за подключение и опломбировку приборов учета газа.

Субъект, в свою очередь, обжаловал предписание Департамента в специализированном межрайонном экономическом суде города Шымкент, в удовлетворении которого было отказано. Однако, Постановлением судебной коллегии по гражданским делам суда города Шымкент решение суда первой инстанции было изменено. Департаментом было подано ходотайство в Верховный Суд РК об отмене постановления апелляционной судебной коллегии. Постановлением Верховного суда РК отменено постановление судебной коллегии по гражданским делам, оставив в силе решение специализированного межрайнного экономического суда, тем самым обязав АО "КазТрансГаз Аймак" прекратить взимание платы за подключение и опломбировку приборов учета газа

В результате этого жителям Шымкента теперь не придется платить 1086 тенге за опломбировку приборов учета газа, а также за подключение газовых установок, сумма которой составляет для физизческих лиц от 2902 тенге и выше, а для юридических лиц от 4001 тенге и выше в зависимости от вида газовых установок. Во ипсолнение данного предписания АО "КазТрансГаз Аймак" сообщило о прекращении взимания платы на указанные услуги с 15 июля 2020 года, - сообщили в Департаменте КРЕМ МНЭ РК по городу Шымкент.


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