Тарифы на воду снижены в Атырауской области

Для услуг одного монополиста.

В Атырауской области снижен тарифы на услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам ТОО "Магистральный Водовод". Новые тарифы начнут действовать с 1 октября, передает zakon.kz.

По результатам проведенного анализа исполнения тарифной сметы ТОО "Магистральный Водовод" по итогам 2019 года, Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области установлено не соблюдение требований подпункта 15) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях", в частности по исполнению утвержденной тарифной сметы.

Сумма необоснованного дохода ТОО "Магистральный Водовод" на услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан составила за 2019 год – 1 083 989 606 тенге.

Таким образом, Департаментом с 1 октября 2020 года вводится временный компенсирующие тарифы для ТОО "Магистральный Водовод" в следующих размерах (без НДС):

Подача питьевой воды

Участок "Кульсары-Саргамыс":

- население, бюджетные и некоммерческие организация, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям - 38,14 тенге/м3 или со снижением на 2,41% от действующего тарифа;

- сельхозтоваропроизводители – 94,51 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа;

- промышленные предприятия – 350,0 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа;

- нефтегазодобывающие предприятия – 489,7 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа.

Участок "ЛПДС Кигач":

- население, бюджетные и некоммерческие организация, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям - 38,15 тенге/м3 или со снижением на 2,38% от действующего тарифа.

Подача технической воды

Участок "0-449 км":

- население, бюджетные и некоммерческие организация, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям - 18,27 тенге/м3 или со снижением на 2,41% от действующего тарифа;

- сельхозтоваропроизводители – 66,64 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа;

- промышленные предприятия и другие коммерческие организации – 244,4 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа;

- нефтегазодобывающие предприятия – 334,82 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа.

Участок "449 км – конечные потребители":

- население, бюджетные и некоммерческие организация, а также другие предприятия, оказывающие коммунальные услуги населению, бюджетным и некоммерческим организациям - 20,44 тенге/м3 или со снижением на 2,30% от действующего тарифа;

- сельхозтоваропроизводители – 149,82 тенге/м3 или со снижением на 1,11% от действующего тарифа;

- промышленные предприятия и другие коммерческие организации – 382,25 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа;

- нефтегазодобывающие предприятия – 517,1 тенге/м3 или со снижением на 1,10% от действующего тарифа.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!