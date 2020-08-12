Зависимость курса тенге от цены на нефть остается неизменной - НБРК

Представитель финрегулятора заявила, что в июле валютные интервенции не проводились.

Заместитель председателя Национального Банка Алия Молдабекова рассказала о ситуации на внутреннем валютном рынке и факторах влияния на динамику курса тенге к иностранным валютам, передает zakon.kz.

В Нацбанке сообщили, что на курс тенге в основном влияют мировые цены на нефть. Однако, они также влияют и на валюты стран-торговых партеров Казахстана, в первую очередь, России.

В июле российский рубль ослаб до уровня 74,13 рублей за доллар или на 4,1% в основном под давлением снижения процентных ставок, уменьшения обьемов продаж валюты из Фонда национального благосостояния и конвертации дивидендов, выплаченных российскими компаниями. Валюты отдельных развивающихся стран, таких как Индонезия, Турция, также слабели. Поэтому на фоне замедления роста цен на нефть и ослабления валют развивающихся стран тенге ослаб. При этом, зависимость курса национальной валюты от цены на нефть остается неизменной, колебания стоимости черного золота являются одним из базовых факторов для тенге, - сказала Алия Молдабекова.

Представитель финрегулятора заявила, что в июле валютные интервенции не проводились.

В июле валютные торги проходили без существенной волатильности и вмешательства Нацбанка не потребовалось. После восстановления экономической активности в июне спрос на иностранную валюту практически не изменился. Объем торгов на бирже в июле был сопоставим с объемом июня и составил $2,1 млрд, но пока остается меньше в сравнении со среднемесячным объемом торгов с начала года - $2,2 млрд и средним значением в 2019 году – $2,4 млрд. Поддержку валютному рынку оказывали продажи активов Нацфонда с целью выделения трансфертов в бюджет. Квазигосударственные компании в рамках своих обязательств продолжили продажи части валютной выручки, объем этих операций составил $195 млн, - сказала Молдабекова.

Со стороны спроса на доллары, по данным Нацбанка, дополнительное влияние оказала конвертация в валюту дивидендов, полученных внешними инвесторами.

Добавим, что в июне котировки на нефть выросли на 16,5% до $41,15, а в июле импульс от восстановления спроса на топливо несколько ослаб – стоимость барреля нефти увеличилась на 5,2% до $43,3. Колебания цен на нефть были незначительными, волатильность продолжила снижение.

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