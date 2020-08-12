Мужчина разбил Lamborghini своего друга, врезавшись в стену

После аварии водитель и пассажиры скрылись с места происшествия.

Водитель суперкара Lamborghini Huracan Performante стоимостью 215 тысяч фунтов стерлингов (117,7 млн тенге) врезался в стену электроподстанции в Испании, передает zakon.kz со ссылкой на Lad Bible.

Вся передняя часть автомобиля была повреждена. По имеющимся сведениям, после аварии водитель и пассажиры скрылись с места происшествия. Вскоре полиция разыскала их в ближайшей больнице.

Через несколько дней после аварии выяснилось, что водитель одолжил суперкар у своего друга.

Местные жители сообщили, что пожарным, прибывшим на место происшествия, пришлось отключить электричество в домах в этом районе.

Аналогичный инцидент произошел в Австралии в прошлом году. Тогда полиция арестовала подростка, угнавшего Subaru Forester. Во время погони подросток не справился с управлением и столкнулся с Lamborghini на одном из перекрестков Перта.

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