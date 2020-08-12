Как решаются вопросы развития ЖКХ и обеспечения жителей чистой водой в Жамбылской области

К 2023 году вопрос обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой будет решен на 100%.

Вопросы ремонта и обновления жилищного фонда, актуальны для всех регионов нашей республики, и без этого попросту невозможно дальнейшее индустриально-инновационное развитие Казахстана. А обеспечение качественной питьевой водой жителей населенных пунктов в РК входит в десятку глобальных вызовов для современного развития страны. И от того насколько успешно решаются все эти вопросы зависит весь жизненный уклад и настрой, проживающих в том или ином регионе людей. О том, как поставлена работа по развитию сферы ЖКХ и обеспечению населения питьевой водой в Жамбылской области, в беседе с журналистом zakon.kz рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ Кудайберген Корганбаев.

- Какое количество домов составляет на данный момент жилищный фонд Жамбылской области?

Всего в 4 городах Жамбылской области насчитывается 1 667 многоквартирных жилых домов. Из них в городе Тараз – 1 312, в городе Жанатас - 91, в городе Каратау - 145, в городе Шу – 119.

- Сколько старых домов уже отремонтированы, сколько находятся в удовлетворительном состоянии, и сколько требуют ремонта?

- В рамках реализации программы "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства" (ныне Развитие регионов до 2020 года) в период с 2011 по 2019 годы отремонтировано 319 многоквартирных жилых домов на общую сумму 5,7 млрд тенге.

Так в городе Тараз отремонтирован 251 дом. Из них – 132 дома за счет республиканского бюджета (РБ) на сумму 2,1 млрд тенге, 87 – за счет возвратных средств на сумму 2,0 млрд тенге, и 32 дома – за счет местного бюджета (МБ) на сумму 945,5 млн тенге.

В городе Жанатас отремонтировано 11 домов. Из них 6 домов на сумму 80,0 млн тенге – за счет РБ, 5 – за счет возвратных средств на сумму 54,3 млн тенге.

В городе Каратау отремонтировано 29 домов. Из них 15 за счет РБ на сумму 110,0 млн тенге, 14 – за счет возвратных средств на сумму 115,8 млн тенге.

В городе Шу отремонтировано 28 домов. Из них 19 за счет РБ на сумму 141,3 млн. тенге, 9 – за счет возвратных средств на сумму 61,3 млн тенге.

Все выделенные средства освоены.

В 2020 году за счет республиканского бюджета проводится капитальный ремонт 80 многоквартирных жилых домов в городе Тараз на общую сумму 3 378,049 млн тенге. Также, в городах Жанатас, Каратау, Шу планируется ремонт по 3 многоквартирных жилых домов за счет возвратных средств.

В результате проведенных ремонтных работ доля объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта составила в 2016 году 24,9%, в 2017 году – 23,0%, в 2018 году – 20,5%, в 2019 году – 15,4%. По итогам 2020 года планируется снизить долю объектов кондоминиума, требующих капитального ремонта до 12,8%.

Согласно СНиП РК, по области насчитывается 854 дома со сроком эксплуатации свыше 25-30 лет. Из них в городе Тараз – 797, в городе Жанатас – 19, в городе Каратау – 19, в городе Шу – 19.

В 2021 году планируется произвести капитальный ремонт 42 многоквартирных жилых домов. Из них в городе Тараз – 24. В городе Жанатас – 12. В городе Каратау – 3, в городе Шу – 3. В настоящее время имеются проектно-сметные документации и положительные заключения экспертизы для подачи бюджетной заявки на финансирование из республиканского бюджета.

- Что делается в области для развития инженерной инфраструктуры, в частности для благоустройства дворовых территорий, ремонта подъездных автодорог, модернизации освещения, арычной системы и т.д.?

- В 2020 году в рамках программы "Дорожная карта занятости-2020" ведутся работы по благоустройству дворовых территории многоэтажных жилых домов.

В частности, в городе Тараз на 163 дворовых территориях проводятся работы по благоустройству дворовых площадок, такие как обустройства автостоянок, капитальный ремонт дорожного покрытия (асфальтирования), обустройства пешеходных тротуаров, установка детских игровых элементов, установка элементов для хозяйственных нужд, установка беседок с крышей, установка малых архитектурных форм, обустройства площадок для тренировки Street Workout. Также проводятся работы по восстановлению лотковой арычной сети и трубчатых переходов.

Кроме того, в городе Жанатас ведутся работы по благоустройству дворовых территории 6 многоэтажных жилых домов. В городе Шу ведутся работы по благоустройству дворовых территории 25 многоэтажных жилых домов.

- Разработана ли какая-то определенная Программа модернизации ЖКХ на ближайшие годы, и как проводится работа по модернизации жилищного фонда в части ремонта многоквартирных жилых домов?

- В 2011 году разработана программа "Модернизации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 года", далее данная программа перешла в программу Развитие регионов до 2020 года.

Данная программа направлена на ремонт объектов кондоминиума за счет возвратных средств по республиканской бюджетной программе 008 "Кредитование областных бюджетов, бюджетов городов республиканского значения, столицы на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов".

В 2020 году введена государственная программа жилищно-коммунального развития "Нұрлы жер" на 2020-2025 годы.

- Существует ли определенная единая специализированная уполномоченная организация, которая занимается модернизацией жилищного фонда Жамбылской области?

- Во всех четырех городах существует определенная специализированная уполномоченная организация, которая занимается модернизаций жилищного фонда. Например, в городе Тараз – это ТОО "Тұрғын үй жөндеу-Тараз".

- Еще одним актуальным вопросом для многих регионов РК является проблема нехватки чистой воды. Особенно это касается сельской местности, где зачастую проблема кроется даже не столько в отсутствии водных источников, сколько в недостаточно развитой инфраструктуре для доставки воды потребителям. Что делается в этом направлении руководством Жамбылской области?

- Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлены задачи по улучшению качества жизни граждан, ее комфортности, в том числе обеспечению населения чистой питьевой водой. Ежегодно государство инициирует различные государственные программы, направленные на улучшение благосостояния граждан, в том числе и проекты по водоснабжению. И перед нашим ведомством стоит задача – максимально ускорить решение вопроса обеспечения населения качественной питьевой водой с использованием всех возможностей.

И конечно мы очень тщательно работаем над увеличением охвата жителей области и улучшением качества питьевой воды. В Жамбылской области с каждым годом увеличивается финансирование проектов по водоснабжению.

- По каким критериям реализуются проекты по водоснабжению сел?

- Основные критерии – наличие утвержденных запасов подземных вод и количество жителей. Строительство водопроводов начинается после подтверждения запасов подземных вод. Сначала ведутся проектные работы, затем полевые, наблюдения за скважинами. Только после этого следует утверждение запасов подземных источников.

Также, в первую очередь, централизованным водоснабжением обеспечиваются села, где проживает наибольшее количество людей.

- Сколько процентов сельских населенных пунктов (СНП) в регионе получили доступ к централизованному водоснабжению к июлю 2020 года?

- Доступ населения к централизованному водоснабжению с 1 января этого года рассчитывается по количеству населения в СНП.

По состоянию на 1 июля текущего года, из имеющихся 368 СНП, где проживают 679 649 человек, централизованным водоснабжением обеспечены 214 СНП, то есть 491 997 человек, что составляет 72,4% по количеству населения.

Низкие показатели по области в этом направлении у Байзакского, Жамбылского, Жуалынского, Кордайского районов. Эти проблемы решаются поэтапно благодаря программе развития регионов и "Дорожной карты занятости".

- Сколько денег было выделено в 2019 и 2020 годах на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в регионе?

- На строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в 2019 году было выделено 6,5 млрд тенге. В текущем году эта цифра существенно возросла – 17,6 млрд тенге.

В прошлом году централизованный водопровод построили в 12 селах Жуалынского, Кордайского, Мойынкумского, Сарысуского, Таласского, Шуского, Меркенского районов. В текущем году реализуется 50 проектов по строительству и реконструкции водопроводов на общую сумму 17,6 млрд тенге. Из них 28 проектов осуществляется в рамках программы развития регионов, 22 проекта – по "Дорожной карте занятости". В конце 2020 года планируется показатель по доступу к централизованному водоснабжению СНП увеличить с 72,4% до 77,1%.

Прорабатывается вопрос об установке комплексных блок-модулей очистки воды в селах, где проживают меньше 200 человек.

Подготовлен региональный план по обеспечению чистой питьевой водой СНП Жамбылской области на 2021-2023 годы. Согласно этому плану к 2023 году вопрос обеспечения сельских населенных пунктов чистой питьевой водой будет решен на 100%.

Подготовил Владимир Демидов

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