Более 30 тысяч компьютеров закупят для школьников Жамбылской области

На обеспечение школьников учебниками и учебно-методическими комплексами выделено 2,9 млрд. тенге.

В среду, 12 августа, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев провел пресс-конференцию, на котором рассказал о подготовке к новому учебному году. Пресс-конференция прошла в Региональной службе коммуникаций в прямом эфире на страницах акимата области в Instagram и Facebook, сообщает zakon.kz.

По словам Бердибека Сапарбаева, в новом учебном году образовательный процесс начнется в 442 школах области для 234,7 тысячи учеников, в том числе 26,4 тысячи первоклассников.

В связи с пандемией учебный процесс будет проходить в двух различных форматах. В дистанционной форме начнут обучение начнут 215,4 тысячи учеников в 275 школах области. В традиционной форме с соблюдением всех санитарных требований обучение начнут 19,3 тысячи учеников в 167 школах. Объекты образования обеспечены необходимым запасом дезинфицирующих средств, санитайзеров, тепловизоров и других средств защиты, - отметил аким области.

Дистанционное обучение будет проводиться с использованием образовательной платформы "DarynOnlain". При этом для работающих родителей, не имеющих возможности организации онлайн-обучения своих детей на дому, рассматривается возможность открытия "дежурных 1-4 классов" с соблюдением строгих санитарно-эпидемиологических требований.

Для организации качественного дистанционного обучения решается вопрос обеспечения учеников и педагогов компьютерами и интернетом. В настоящее время 134,8 тысячи школьников, или 57,4% от общего количества, обеспечены личными компьютерами и ноутбуками, а 99,8 тысячи (42,5%) их не имеют.

В школах области имеются 25,6 тысячи компьютеров, из республиканского бюджета выделено 4,1 миллиарда тенге на приобретение еще 26,4 тысячи компьютеров. За счет местного бюджета будет приобретено дополнительно 4,5 тысячи компьютеров. Также планируется закуп 23 тысяч роутеров-модемов. Компьютерной техникой и интернетом в первую очередь будут обеспечены дети из многодетных и малоимущих семей, сироты и оставшиеся без попечения родителей, а также дети с особыми образовательными потребностями. К данным категориям относятся около 40 тысяч детей, - отметил глава региона.

На обеспечение школьников учебниками и учебно-методическими комплексами выделено 2,9 млрд. тенге. До 25 августа раздача учебников будет полностью завершена. В новом учебном году школьники будут обеспечены учебниками на 100%.

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