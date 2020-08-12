Женщина отпраздновала юбилей в своем ресторане

Для нее будет установлено наказание.

В Павлодаре владелица ресторана отмечала юбилей в своем заведении вопреки требованиям карантина, сообщает zakon.kz.

По информации Павлодар-онлайн, этот факт выявила мониторинговая группа 11 августа в 23.00. На юбилей были приглашены 25 гостей, той вел тамада.

Как рассказали проверяющие, во время планового мониторинга им поступила жалоба на WhatsApp, в которой сообщалось о проведении торжества в павлодарском ресторане по улице Абая. Выехав на место, они обнаружили, что свет на втором этаже заведения включен, но приглушен, слышна музыка и голоса. Внутрь проверяющие попали через дополнительный вход и обнаружили, что там проводится семейный праздник.

Участковый собирает по этому факту все материалы, затем для владелицы заведения будет установлено наказание. Она сама же проводила мероприятие - свой юбилей, - сообщили в городском отделе предпринимательства.

Ранее участники мониторинговой группы рассказали, каким образом увеселительные заведения пытаются скрыть факт своей незаконной деятельности во время действия усиленных карантинных мер. Основная доля нарушений приходится на ночное время и выходные дни. Чаще всего это работа объектов общественного питания в закрытых помещениях, кальянных, LOTO-клубов.

В областном центре за соблюдением режима карантина объектами бизнеса следят семь мониторинговых групп. Им уже приходилось выявлять работающие, несмотря на запрет, частные бани и банкетные залы.

Напомним, из-за действующих в области ограничительных мероприятий, связанных с напряженной эпидобстановкой, проведение семейных праздников пока запрещено.

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