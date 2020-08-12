Нур-Султан накроет туман

В восьми областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

13 августа в нескольких областях Казахстана ожидается штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается гроза, ветер юго-западный при грозе 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области ночью на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, туман, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидаются временами гроза, ночью и утром туман. Вероятность шторма 85-90 %.

В Акмолинской области ночью на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются гроза, туман, шквал, град. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается временами гроза, град. Вероятность шторма 85-90 %.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области днем ожидаются гроза, град. Днем ветер юго-западный местами 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с.

В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Атырауской области днем местами ожидаются гроза, пыльная буря, град. Ветер западный, юго-западный днем местами 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90%.

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