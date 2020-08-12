Как изменится политика предоставления грантов для НПО в 2021 году

По инициативе Главы государства в целом подходы меняются, и сейчас сначала нужно услышать конечного потребителя и, исходя из этого, уже выстраивать политику грантового финансирования.

Как изменится грантовая политика Министерства информации и общественного развития в 2021 году, и на что будет сделан упор в этой сфере, рассказал председатель Комитета по делам гражданского общества МИОР РК Мадияр Кожахмет во время видеоконфиренции "Гражданская экспертиза", сообщает zakon.kz.

Говоря о том, какие подходы в распределении грантов используются сейчас есть, и какие изменения планируются на 2021 год, спикер отметил, что вопрос сотрудничества неправительственных организаций и государства претерпевает постоянные изменения и находится в постоянном процессе.

Сейчас отмечены большие подвижки, когда был создан Центр поддержки гражданских инициатив (ЦГПИ), и когда мы ушли от системы госзакупок к формированию грантового финансирования. Сейчас большая работа делается в этой части, но при этом, при формировании всех этих условий взаимоотношений государства и неправительственного сектора возникло много условностей, которые приходилось учитывать. Это и в бюджетном законодательстве, и в других сферах, которые и сказались, наверное, на прозрачности и эффективности некоторых процессов. Потому что при формировании бюджетной политики нужно учитывать одни подходы, а потребности НПО – это другое. И вот эта нестыковка, наверное, привела к таким вопросам недоверия или недопонимания. Сейчас процесс идет от обратного. По инициативе Главы государства в целом подходы меняются, и сейчас сначала нужно услышать конечного потребителя и, исходя из этого, потом уже выстраивать политику, – сказал Мадияр Кожахмет.

Он дополнил, что если исходить из того, что в целом сейчас обсуждается по итогам 2018-2019 годов относительно распределения грантового финансирования и государственно-социальных заказов, то сейчас работа ведется по двум направлениям.

В первую очередь, это изменение самих правил предоставления грантов. И сейчас этот вопрос находится в процессе обсуждения. Проект приказа будет сформирован с учетом тех мнений, которые сейчас формируются. И второе – это законодательные изменения. Например, самый принципиальный момент – почему происходит так, что на выходе мы получаем одни проекты, а люди ждут другие проекты? Потому что сейчас в основном взаимоотношения ЦПГИ сориентированы только с нашим министерством. И бюджетный ориентир на результат предполагает, что задачи, которые стоят в этих грантовых проектах, должны в первую очередь удовлетворять стратегические цели и задачи министерства. И проекты, которые, скажем, не в компетенции нашего министерства, как правило, не подпадают в этот разряд, и получается этот разрыв. И второй момент, который очень важен – сейчас нам нужно конкретные идеи от неправительственного сектора получать. Но в итоге, из-за того что бюджетное планирование предполагает какие-то точные расчеты и четкие позиции по формированию грантов, по факту получается, что такой грант не профессионально пишут сами госслужащие и потом выносят на обсуждение. И получается, что многие вещи выходят в разночтении с теми, кто подает грантовый проект, - отметил Мадияр Кожахмет.

По его словам, сейчас этот вопрос в внесен в законодательство и есть возможность изменить ситуацию.

В сентябре мы вносим изменения в закон о волонтерстве, в рамках которого мы хотим все те вещи, которые сегодня будут обсуждаться, попытаться внести уже не дожидаясь следующих законодательных инициатив. Это делается для того, чтобы НПО уже в 2021 году могли этот процесс поменять. Также хотел бы отметить, что у государства нет принципиальной позиции настаивать на тех или иных правилах. В целом наша задача, учитывая мнение общественности, регулировать этот процесс, скажем, выступая, как арбитр в процессе этих взаимоотношений, - подчеркнул Мадияр Кожахмет.

Что касается вопроса о том, в чем МИОР видит конечную цель реализации запланированных проектов и конечную цель именно грантового финансирования, спикер ответил, что сейчас важно показать саму суть грантового финансирования.

Мы видим все растущую активную гражданскую позицию в целом неправительственного сектора, когда по тем или иным вопросам экспертное мнение или те или иные инициативы дают, наверное, более эффективный формат работы. И в этой связи задача государства поддержать эти социнициативы. Тогда, на наш взгляд, социальный эффект будет выше. И сейчас наша задача уйти от тех показателей, которые государство само ставит, и дать возможность неправительственному сектору работать. И в этом плане мы должны расширить формы финансирования, не ставить со своей стороны конкретные задачи и критерии. В этой части я думаю, наша политика на ближайшее будущее – сделать эти инициативы возможными для того чтобы НПО само предлагало, а государство, например, говорило: "нужно тебе 3 миллиона – вот тебе 3 миллиона. Нужно 50 миллионов – вот тебе 50", исходя из тех проектов, которые сейчас формируются. А не наоборот, как это сейчас происходит. Это очень важный момент, который мы сейчас хотим переломить, – заключил Мадияр Кожахмет.

Во время видеоконференции эксперты и представители сферы неправительственного сектора высказывали различные предложения и задавали вопросы, касательно оптимального финансирования различных проектов НПО и повышения прозрачности этих процессов. Обсуждали, как получатели бюджетных средств должны отвечать за их использование, как должны осуществляться проверки со стороны контролирующих органов, а также обсудили многие другие аспекты, касательно этой темы.

Полностью видеоконфренцию можно посмотреть здесь.

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