Предприятия Мангистау не остаются в стороне в борьбе с коронавирусом

Компания "Ерсай" и дальше намерена прилагать все усилия во благо здоровья и жизни граждан.

В Мангистау в борьбе с пандемией многие предприятия оказывают спонсорскую поддержку. Не осталась в стороне и компания "Ерсай", которая в апреле обеспечила больницу Каракиянского района тепловизорами, защитными костюмами и медикаментами, сообщает zakon.kz.

Наряду с этим, недавно компания "Ерсай" передала Мангистауской областной больнице и Каракиянской районной больнице необходимый инвентарь и лекарства. А именно, в медицинские учреждения были переданы 6 кислородных концентратора, 2 ЭКГ аппарата, 130 пульсоксиметров, 10 кислородных подушек, 900 защитных костюмов, 7500 медицинских перчаток, 1800 шт.одноразовых масок, 1500 респираторов КН95. Кроме того, доставлено 17 наименований лекарств, всего 9245 штук.

Для нас это значительная поддержка, поскольку именно эти аппараты и медикаменты применяются врачами для спасения жизней, - отметила главный врач центральной больницы Каракиянского района Гульшара Бегнияз.

Наряду с этим, в рамках социальной ответственности принято решение о выделении денежных средств для увеличения производственных мощностей лаборатории КДЛ "Олимп".

Эти средства предназначены на приобретение необходимого автоматизированного оборудования для проведения тестирования социально уязвимым слоям населения.

Компания "Ерсай" и дальше намерена прилагать все усилия во благо здоровья и жизни граждан.

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