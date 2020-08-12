Горячие новости
Читайте также

В этом году в Мангистау будет запущено 7 новых проектов

Запуск новых проектов создаст около 1000 рабочих мест.

Фото : Пресс-служба акимата Мангистауской области12 августа 2020, 21:41

В Мангистауской области основные макропоказатели с января по июль текущего года демонстрируют положительную динамику, сообщает zakon.kz.

Так, объем обрабатывающей промышленности достиг – 103% ,

объем сельскохозяйственного производства – 100,1%,

инвестиции в основной капитал – 111,1%,

объем строительных работ – 107,1%,

темпы ввода жилья – 100,2, что повлияло на положительную динамику развития.

Наряду с этим, учитывая сложившуюся ситуацию, реализация плана развития не сырьевого сектора в условиях диверсификации экономики региона дает положительные результаты. К примеру, в сфере развития туризма успешно запущен гостиничный комплекс "Риксос Актау", и сейчас интерес туристов растет.

Также в этом году планируется запустить 7 новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Это:

1. Птицефабрика в Тупкараганском районе ТОО "Актау-Агро".

2. Мини-завод по переработке сахарного сырья ТОО "Орда".

3. Комбикормовый завод в Мунайлинском районе ТОО "Жамалбек".

4. Производственный цех по производству, обслуживанию и ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования ТОО "OSS Kazakhstan".

5. Производство электроэнергии для "Казахского газоперерабатывающего завода" на базе малых газопоршневых электростанций ТОО "Оралмұнайпром".

6. Завод по производству полимерной упаковки ТОО "Достық Полимер Плюс".

7. "Строительство комплекса по переработке углеводородов" (2-этап) ТОО "Mangystau Oil Refining".

"Запуск новых проектов создаст около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы акима Мангистауской области.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты