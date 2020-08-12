В этом году в Мангистау будет запущено 7 новых проектов

Запуск новых проектов создаст около 1000 рабочих мест.

В Мангистауской области основные макропоказатели с января по июль текущего года демонстрируют положительную динамику, сообщает zakon.kz.

Так, объем обрабатывающей промышленности достиг – 103% ,

объем сельскохозяйственного производства – 100,1%,

инвестиции в основной капитал – 111,1%,

объем строительных работ – 107,1%,

темпы ввода жилья – 100,2, что повлияло на положительную динамику развития.

Наряду с этим, учитывая сложившуюся ситуацию, реализация плана развития не сырьевого сектора в условиях диверсификации экономики региона дает положительные результаты. К примеру, в сфере развития туризма успешно запущен гостиничный комплекс "Риксос Актау", и сейчас интерес туристов растет.

Также в этом году планируется запустить 7 новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Это:

1. Птицефабрика в Тупкараганском районе ТОО "Актау-Агро".

2. Мини-завод по переработке сахарного сырья ТОО "Орда".

3. Комбикормовый завод в Мунайлинском районе ТОО "Жамалбек".

4. Производственный цех по производству, обслуживанию и ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования ТОО "OSS Kazakhstan".

5. Производство электроэнергии для "Казахского газоперерабатывающего завода" на базе малых газопоршневых электростанций ТОО "Оралмұнайпром".

6. Завод по производству полимерной упаковки ТОО "Достық Полимер Плюс".

7. "Строительство комплекса по переработке углеводородов" (2-этап) ТОО "Mangystau Oil Refining".

"Запуск новых проектов создаст около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении пресс-службы акима Мангистауской области.

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