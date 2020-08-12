Сагинтаев: Алматы не откажется от троллейбусов

Отвечая на вопросы горожан, он отметил, что программа модернизации контактных линий и подстанций, обеспечивающих работу троллейбусов, была принята в прошлом году.

Модернизация троллейбусной инфраструктуры Алматы завершится в следующем году, сообщает zakon.kz.

Вопрос отказа от троллейбусов на повестку не ставился и не стоит. Об этом в ходе прямого эфира программы Akimat Live ТК "Алматы" заявил аким города Бакытжан Сагинтаев.

Отвечая на вопросы горожан, он отметил, что программа модернизации контактных линий и подстанций, обеспечивающих работу троллейбусов, была принята в прошлом году.

В текущем году из-за пандемии были сокращены расходы. До конца текущего года будут модернизированы контактные линии на 16 улицах.

Полностью модернизацию троллейбусной инфраструктуры, включающей замену 172 км контактных сетей, планируем завершить в 2021 году, — сообщил аким Алматы.

До конца 2020 года будет произведен демонтаж и монтаж опор контактной сети по улицам Жандосова, Сейфуллина, Кабанбай батыра, Ауэзова, Розыбакиева, Жубанова, Емцова, Калдаякова, Пушкина, по проспектам Рыскулова и Райымбека.

Ранее капитальный ремонт кабельной и контактной сети производился в 2000 году. Ежедневно на линию выходят 160 троллейбусов, осуществляющих перевозки по восьми маршрутам. Ежемесячный пассажиропоток порядка 2,5-3 млн человек. Общая протяженность линий 191 км.

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