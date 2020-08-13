Как обезопасить себя от влияния деструктивных религиозных идей

Религиозный экстремизм и терроризм сегодня стали одной самых главных угроз человечеству.

На сегодняшний день в Казахстане совместно проживают представители более 130 этнических и 18 конфессиональных групп, между которыми в стране сформированы благоприятные условия для сосуществования и развития, сообщает zakon.kz.

Развитие религий в Казахстане является результатом проводимой государством выверенной политики, направленной на обеспечение свободы вероисповедания, духовного прогресса, сохранения и укрепления гражданского мира и межконфессионального согласия в стране.

Целью государственной политики в религиозной сфере является обеспечение стабильности в религиозной сфере, продвижение светских принципов развития страны. Мирное сосуществование религий, противодействие распространению экстремизма, в целом, являются приоритетными задачами всей внутренней и внешней политики Казахстана.

Религиозный экстремизм и терроризм сегодня стали одной самых главных угроз человечеству. Руководствуясь радикальными идеями, религиозные течения все чаще стали проникать в сознание человеческого сообщества. Их главная цель – разрушить сознание человека, тем самым отравить сознание всего общества. Если рассматривать человеческое общество как единый организм, то можно себе предстваить как нанесенная маленькая рана блокирует работу всего организма, и если во время не лечить недуг то и организм в скором времени начнет разрушаться. И с этой "заразой" надо бороться, разными путями и методами, не допускать реализации их деятельности на территории нашей страны и самое главное необходимо привить коллективный иммунитет у населения против радикальных религиозных идей и ее проявлений в любых ее формах .

Работа государства в этом направлений одна из самых значимых и актуальных, особенно на фоне "процветания" религиозного экстремизма во всем мире. Вести борьбу за власть, за природные ресурсы прикрываясь религиозной ширмой стала ключевой и приоритетной задачей любой религиозно-экстремисткой организации или течений. И в этой борьбе в роли основной, так называемой "рабочей" силы используются обычные верующие люди. Но вся суть проблемы в том что эти простые люди даже и не подозревают что являются потребляемым, продажно-покупным "товаром", и каждый из них, в зависимости от социального статуса в обществе и занимаемой должности имеет свою "расценку" (цена за одного завербованного зависит от "ценности" вербуемого человека). А говорить об истинных целях и помыслах "верхушки" и "низов" таких экстремистских религиозных организации даже и говорить не стоит. Так называемые "низы" не понимают что они становятся марионетками, ими управляют. Свое личное "Я" притупляется и навязывается коллективное "Мы". Человек окончательно теряет свое мышление, мнение, самосознание, психологически он становится частью большого коллективного организма, в такой ситуации полагаться на свою логику, критическое мышление уже невозможно. Общество теряет личность, будущего инженера, врача, космонавта, ученого, педагога и др., а экстремисты радуются тому что к ним присоединился еще один "брат по вере", готовый на все ради общего дела.

К сожалению в последнее время в нашем обществе активизировались так называемые "вербовщики", цель которых завербовать все больше наших граждан в ряды экстремистких и террористических организации. Прикрываясь религиозными ценностями,они в первую очередь пытаются обработать сознание человека, постепенно превращая их в послушных адептов, готовых на все ради "великих" религиозных идей. Цели могут быть разные, от простого отклонения от истинных религиозных ценностей, тем самым создав условия для навязывания своих корыстных идей, до государственного переворота, с целью установления теократической формы правления.

С началом борьбы с религиозным экстремизмом в нашем повседневном словарном запасе появилось понятие "деструктивность", что в переводе с латинского означает "ломать, рушить, разрушать". Религиозным течениям направленным на разрушение сознания человека государство дает конкретное определение - "деструктивные религиозные течения", и вся сила государства направлена не на борьбу с религией, как ошибочно думают многие, а на борьбу именно с так называемыми "деструктивными религиозными течениями".





"Очень удобно манипулировать человеком виноватым, следовательно, подсознательно ждущего наказания,- именно поэтому в наши головы и души столь усердно внедряют это чувство"

Сегодняшняя ситуация с пандемией в мире вызывает у многих людей чувство неуверенности, незащищенности. В этих условиях обостряется интерес к проблеме жизни и смерти, бессмертия. Испокон веков ответы на эти вопросы давала религия.

Мы живем в обществе, где человек волен следовать религиозным убеждениям по своему выбору и в силу своей индивидуальности, убеждений и верований, тогда возникает вопрос, каким же образом нетрадиционные псевдорелигиозные объединения своими учениями привлекают людей в свои ряды.

Нетрадиционная религиозность – новое духовное явление XX в. – обнаружила себя в нашей стране в последнее десятилетие, стала его характерной чертой.

В США возникновение "новых религий" зафиксировано с 50-60 годов. С конца 50-х и до середины 80-х годов там было положено начало стольким религиозным новациям, что ученые стали говорить о настоящей эпидемии. Американский религиозный бум был импортирован в Западную Европу. Постсоветские страны открыли свои границы, когда этот процесс в Америке и Европе угасал.

Деструктивное религиозное объединение – это авторитарная иерархическая организация любой ориентации, разрушительная по отношению естественному гармоническому духовному, психическому и физическому состоянию личности, а так же к созидательным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре, порядку и обществе в целом, практикующая скрытое психологическое насилие, выражающееся в целенаправленном установлении отдельным лицом или группой лиц в своих узкоэгоистических целях незаконного контроля над сознанием, поведением и жизнью других личностей без их добровольного и осознанного согласия для формирования и поддержания у них состояния неестественной и противозаконной зависимости и покорности доктрине и лидерам.

Псевдорелигиозные неокульты многие исследователи относят к деструктивным, так как они не оставляют за привлеченными никакого права, обрушивая на них поток специальных приемов, которые наносят психическому здоровью их членов непоправимый вред они угрожают государству и обществу разрушением и нестабильностью.

Деструктивные религиозные идеи оказывают крайне разрушающее влияние на личность и соответственно воздействие на здоровье на всех уровнях функционирования общества: индивидуальном (уровне личности); микросоциальном (уровне семьи, социальной группы, трудового коллектива); макросоциальном (уровне всего общества).

16 признаков тоталитарных религиозных объединенеии /течений

Как же с первых слов понять, куда вас приглашают? Как избежать опасности быть втянутым туда, куда ты не стремился?

И так, Вас должно насторожить, если Вас встретили люди, утверждающие, что:

- В их группе ты найдешь то, что до сих пор напрасно искал. Они знают абсолютно точно, чего тебе не хватает.

- Уже первая встреча с ними открывает для тебя совершенно новый взгляд на вещи.

- Мировоззрение их групп ошеломляюще просто и объясняет любую проблему.

Тебе говорят, что

- У группы есть учитель, медиум, вождь или гуру. Только он знает всю истину;

- Учение группы считается единственным настоящим, вечно истинным знанием. Традиционная наука, рациональное мышление, разум отвергаются, поскольку они негативные, сатанинские, непросвещенные;

- Критика со стороны людьми, не принадлежащими к группе, считается доказательством ее правоты;

- Мир катится к катастрофе, и только группа знает, как можно спасти его;

- Группа – это элита. Остальное человечество тяжело больно и глубоко потеряно: ведь оно не сотрудничает с группой или не позволяет ей спасать себя;

- Ты должен стать членом группы;

В результате:

- Группа ограничивает себя от остального мира, например одеждой, пищей, особым языком, четкой регламентацией межличностных отношений;

- Группа желает, чтобы ты разорвал свои "старые отношения", так как они препятствуют твоему развитию (страются в первую очередь избавиться от родных/родителей, так как они больше всего препятствуют зомбированию человека);

- Твои сексуальные отношения регламентируются извне, например, руководство подбирает партнеров, предписывает групповой секс или, наоборот, полное воздержание;

- Группа наполняет все твое время заданиями: продажей книг или газет, вербовкой новых членов, посещением курсов, медитациями.

- Тебе очень сложно оставаться одному, кто-то из группы всегда рядом с тобой.

- Если ты начинаешь сомневаться, если обещанный успех не приходит, то виноват всегда окажешься сам, поскольку ты якобы недостаточно старался, участвовал действовал.

Запомните 16 признаков тоталитарных религиозных течений – и будьте осторожны!

"Легче сопротивляться вначале, чем в конце". Леонардо да Винчи

Изучение вопроса роли и значения религии в современном обществе не теряет своей актуальности, а даже наоборот преобретает особое значение, учитывая угрозы безопасности со стороны различных деструктивных течений на человеческое сознание.

По этому вопросу проведено множество исследований учеными и специалистами разного направления: социологами, политиками, религиоведами, теологами и психологами. Большинство людей слепо воспринимает этот чужой взгляд на жизнь, так как у части нашего общества несформировавшийся иммунитет к чуждому псевдорелигиозному воздействию.

Как гласит мудрость, чтобы узнать что в голове у человека, важно задаться вопросом: что вокруг его головы, что ее питает?

Человеческое сознание, никогда не было одинокой крепостью, оно всегда было частью группового укрепления. Сознание отдельного человека пока еще очень слабо перед давлением любого группового образования, достаточно организованного и целенаправленного.

Психологи выделяют три категории граждан, потенциально предрасположенных к вербовке целенаправленных групп религиозного толка: это молодежь, трудовые мигранты, которые живут в состоянии серьезного экономического и психологического стресса, и заключенные. Также, особую группу риска составляют личности, занятые интенсивными духовными поисками, стремящиеся к "полной и абсолютной истине" (часто понимаемой как простые и однозначные ответы на сложные вопросы), а также индивиды с художественным складом мышления.

Вовлечение в деструктивные культы осуществляется следующими путями:

- Социальные сети в настоящее время являются наиболее эффективным и широким по охвату инструментом по вербовке. Особенно активны проповедники в сети "ВКонтакте", где действуют сотни псевдорелигиозных групп. Их целевой аудиторией является молодежь, не имеющяя иммунитета против радикальной идеологии, а также девушки, находящиеся в поисках романтики.

- Спорт является одной из излюбленных сфер вербовки. Особенно подвержены этому те виды спорта, в которых традиционно сильны представители разных народов – борьба, бокс и единоборства. Сплоченный коллектив, отказ спортсменов от спиртного и особый режим тренировок упрощают задачу вербовщикам.

- Также, наиболее доступными в этом отношении являются детские дома, дома малютки. Под прикрытием различных благотворительных акций, фондов, умы невинных детей оказываются под воздействием "новых учений". В последствие этого покидают интернат для посещения собраний деструктивного культа, превращающегося для ребенка в так называемую "семью", которой у него никогда не было. Такие дети готовы отчаянно защищать интересы тех, кто за этим стоит.

- Места заключения повсеместно становятся местами вербовки уголовников. Некоторые радикалы специально садятся в тюрьмы на небольшие сроки с целью расширения своей миссионерской работы.

Вот Вам несколько признаков обычных методов вербовки:

- Это самый дружественный человек, какого вы когда-либо встречали;

- Это человек, слишком заинтересованный в том, что вам, как он выяснил, нравится делать;

- Тот, кто осыпает вас комплиментами и похвалами и хладнокровно оценивает, что с вас можно взять: энтузиазм, энергию, физическую или интеллектуальную силу, деньги, квартиру и т.п.

- Тот, у кого есть все ответы на все вопросы;

Коль скоро предполагаемый клиент выглядит восприимчивым, вербовщик предпринимает преднамеренную, рассчитанную попытку вовлечь его в беседу, разжечь его интерес и увлечь следующими средствами:

- показывая заботу о благополучии предполагаемого клиента, выражая необычно хорошую осведомленность о его чувствах и эмоциональном состоянии, он заставляет предполагаемого клиента поверить, что его действительно понимают. Например, узнав о поездках вербуемого, вербовщик может сказать: "Итак, ты был в дороге два месяца. Ты, должно быть, устал, чувствуешь себя одиноко?";

- демонстрируя острый, объединяющий интерес к идеям вербуемого, интересам, надеждам, целям, говоря, например: "О, ты музыкант. И я увлекался музыкой...";

- удерживая контакт глазами, поддерживает тесную физическую и психологическую близость;

- извлекая личную информацию о текущем положении вербуемого, о его заботах, проблемах, стрессах. Например, вербовщик может спросить: "что твои родители думают о твоих путешествиях через всю страну?" или "Знаешь ли ты, что хочешь делать со своей жизнью?".



Если вербовщик добивается успеха, вербуемый ощутит эмоциональную связь с вербовщиком, а также готовность или желание поддерживать контакт. Когда вербуемые клиенты считаются готовыми, — а это может быть после пятнадцати минут разговора или после нескольких случайных встреч, их могут пригласить присоединиться или посетить группу.

"Кто владеет информацией, тот владеет миром!"

Неотъемлемая часть нынешнего общественного и геополитического процесса в Казахстане – это информация, особенно активно распространяющаяся в социальных сетях и в интернет пространстве. Возможность размещения информации анонимно, либо через фейковые страницы и масштаб распространения, делают социальную сеть и интернет ресурсы наиболее эффективным инструментом для манипуляции общественным сознанием.

Современное общество разделяется по способам потребления информации на традиционное (телевидение, радио, пресса) и на потребителей интернет-СМИ.

В Средневековье, как пишет история, были люди, которые умели читать сами, и люди, которые получали информацию от церквей, где им все разжевывали и, соответственно, транслировали определенный смысл. То же самое происходит и сейчас. Одна группа людей, значительная и состоящая преимущественно из людей старшего поколения, проживающих на всем пространстве нашей страны, потребляет информацию в основном через традиционные СМИ. Другая группа людей, более молодых и проживающих по большей части в крупных городах, потребляет информацию через интернет-источники.

Так в чем же особенность информации передоваемой через традиционные СМИ и информации размещаюшихся в интернет пространстве?

Отличием информаций передаваемой через СМИ является то, что она в основном подается в скорректированном, политизированном, ангажированном виде. Возможность быстрого обмена новостями и сообщениями интернета, придает ей способность мгновенного распространения новости и его комментирование в режиме реального времени, не официальное мнение, а мнение таких же пользователей, как и мы, и уровень доверия к такому мнению выше, потому что оно представляется неангажированным голосом свободного и независимого человека.

В связи с этим возрастает манипулятивный потенциал интернета, потому что через интернет-коммуникацию, таким образом, можно довольно эффективно манипулировать людьми от имени таких же пользователей, а не официальных органов власти.

Вовлечение граждан в деструктивные религиозные течения сегодня активно осуществляется в интернет-сфере. Такой способ еще называют бесконтактной вербовкой, поскольку весь процесс происходит в виртуальной среде, что исключает прямой и визуальный контакт между вербовщиком и теми, кого он пытается вовлечь в свою организацию.

Следует также отличать деструктивные религиозные течения от террористических и экстремистских организаций религиозного толка, таких как "Аль Каида" или ИГИЛ. Хотя в списках запрещенных организаций правоохранительных органов они зачастую находятся вместе, между ними есть отличия. Для террористических структур религиозный фактор – это объединяющая членов идеология, для деструктивных течений – это культ и верование.

В целом вербовка в Сети сводится к следующим признакам, которые должны вас насторожить:

• Кто-то, кого вы раньше не знали, появляется и пишет вам сообщения в соцсетях или мессенджерах, интересуется вашими проблемами и настойчиво предлагает помощь;

• Вы видите ссылки на сайты и сообщения, которые призваны вас запугать: это могут быть заявления о грядущем конце света или возмездии за ваши грехи, грехи неверных и так далее. Далее организация предлагает "спасение";

• Вам дают часть некой загадочной информации, которая может помочь вам, спасти вас, и приглашают на встречу в офлайн;

• Вас атакует таргетированная реклама какой-то незнакомой вам организации с удивительными примерами людей, которым она помогла;

• В сети появляется некий друг, готовый вас "учить", но эти знания не дают вам ничего по существу, лишь запутывают и запугивают вас;

• "Дружба" постепенно перетекает в повиновение, и вам предлагают оказать финансовую помощь участникам группы или выполнить "задание".

Бороться с деструктивными религиозными течениями или организациями в интернете удается разными способами. Прежде всего, это блокирование правоохранительными органами действующих сайтов. Кроме того, в социальных сетях надзор осуществляет их администрация, которая предупреждает о последствиях нарушения этических норм. Странички пользователей блокирует сам регулятор соцсетей или после обращения к нему других пользователей с жалобой.

Будьте бдительны и внимательны проводя время в интернет-пространстве. Если Ваши данные попадут в руки так называемых вербовщиков, то вы станете легким объектом манипуляции.

"Твоя демократия заканчивается там, где ты уже ногой наступаешь на чужую демократию"

И так, новые религиозные течения бросают вызов, к ним надо относиться серьезно. Сами собой эти проблемы не исчезнут.

Принципиально важно подчеркнуть, что религиозный плюрализм в любой стране не является безграничным.

Идея допустимости любой религии, любой религиозных объединении, секты, их претензии на роль хранителя культуры в конце отрицает самую религию.

Толерантность не обязывает гражданина быть терпимым ко всем идеям, которые приводит оппонент. "Люби грешника, но ненавидь грех", — говорили святые.

От деятельности деструктивных течений страдает психическое состояние человека, ему наносится материальный вред.

В результате привлечения детей в деструктивные культы наблюдаются межгрупповые конфликты в учебных заведениях.

Имеет место распространение литературы, подстрекающей к межрелигиозной розни.

Значительную часть обращенных в новые религиозные движения составляет молодежь, в особенности студенчество. Эта стратегия рассчитана на молодежь всей Земли, ибо она лет через 20 займет руководящие должности.

Молодежь привлекается к сектам через Интернет, аудиодиски, языковые курсы.

Безопасность страны предполагает не только сохранение неприкосновенности территории, на которой живет народ, но не менее важна защита неприкосновенности нравственной территории.

Сегодня важно формирование четкой гражданской позиции людей по отрицанию всякого рода деструктивных идей, в том числе псевдорелигиозных.

В целом следует отметить, что в настоящее время в Казахстане сформировалась уникальная модель взаимоотношений государства и религий, основанная на невмешательстве во внутренние дела религиозных объединений, уважительном отношении к религиозным убеждениям и равенстве представителей различных вероисповеданий перед законом.

Опыт нашей страны по взаимодействию различных конфессий изучают международные организации и зарубежные партнеры, в том числе ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ.

Мы должны сохранить свои национальные ценности, национальную культуру, традиции. Воспитывать, и расти патриотов своей Родины.

Потому что, духовные и религиозные ценности должны способствовать процветанию страны, созданию благоприятных условий для развития всех сфер.

Авторы:

Специалисты Центра исследований проблем религий Восточно-Казахстанской области - Д. Жакиянов, А. Арманкызы, Е. Кожанжаров

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