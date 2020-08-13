Как влияет ТЭЦ-3 на экологию Алматы, сказал министр

ТЭЦ-3 предложено тоже перевести на газ.

Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов озвучил данные о состоянии воздуха Алматы и влиянии на него выбросов от ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, передает zakon.kz.

Ведомство признает, что Алматы уже несколько лет входит в список самых загрязненных городов. Загрязненность обусловлена выбросами теплоисточников (ТЭЦ-2 и 3), частных жилых домов и загруженностью автодорог транспортом.

По расчетам в 2019 году в атмосферу поступило 144 тыс. тонн загрязняющих веществ. На долю теплоисточников приходится 34%(ТЭЦ-2 - 26% (37,8 тыс. тонн) и ТЭЦ-3 - 8% (11,7 тыс. тонн), на автотранспорт -52% (74 тыс.тонн) и частный сектор -14%(20 тыс. тонн). Расчеты велись с учетом влияния ТЭЦ- 3 и частного сектора Алматинской области.

То есть, если ранее рассматривались лишь городские источник загрязнения воздуха, то анализом установлен существенный вклад агломерации. Так, если Алматы обеспечен газом на 99%. То в пять приграничных районах Алматинской области газификация частного сектора составляет лишь 44 % (Карасайский, Жамбылский, Илийский, Талгарский, Енбекшиказахский районы), а также учтено влияние ТЭЦ-3 в Илийском районе, - заявил Жолдасов

По его словам, необходим перевод ТЭЦ-3 в поселке Отеген батыр Алматинской области, так же как и ТЭЦ-2 в Алматы, на газ, поскольку выбросы ТЭЦ-3 равны одной трети ТЭЦ-2 и влияют на воздушный бассейн Алматы.

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