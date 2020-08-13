Что было на Конвенции WBC, рассказал казахстанец

Маурисио Сулейман остался главой WBC после выборов

50-летний глава одной из авторитетнейших организаций в мире профессионального бокса - Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман, был единогласно переизбран на этот пост на следующий четырехлетний срок. Также единогласно все входящие в WBC федерации сохранили прежний состав Совета директоров, передает zakon.kz.

По информации Sporttime, нашу страну также представляли на Конвенции представители Казахстанской комиссии профессионального бокса – секретарь Комиссии Марьям Мухамеджан, судьи международной категории Айдамир Ералиев, Бауыржан Искаков, Ербол Нурышев и Поль Тузен.

Кроме них, Казахстан на этом празднике бокса был представлен внушительным составом: это судьи и рефери, представители Suleimen Promotions и MTK Kazakhstan.

В онлайн режиме фанатов и участников Конвенции поприветствовали один из лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Сауль «Канело» Альварес, король супертяжелого веса британец Тайсон Фьюри, а также легенды прошлого: Хулио Сезар Чавес и Рикардо Майорга.

Открывая встречу с участниками конвенции, глава организации – Маурисио Сулейман, поблагодарил всех за доверие и отметил, что, не смотря на довольно сложный год, бокс постепенно возвращается на арену и вскоре фанатам предстоит испытать небывалые эмоции от захватывающих дух поединков.

Казахстан уже давно занял свое прочное место на боксерской карте мира. Приглашение принять участие в Конвенции и само участие в ней – это бесценный опыт. Всемирный боксерский Совет – одна из старшейших и уважаемых организаций мира. А ежегодная Конвенция это часть той увлекательной истории, которая на протяжении более полувека создавала индустрию мирового профессионального бокса. Мы же со своей стороны поддерживаем инициативы WBC и рассматриваем наши отношения как долгосрочное сотрудничество с глобальным партнером, – сказал основатель и руководитель MTK Kazakhstan Аскар Салыкбаев.

Напомним, что Маурисио Сулейман возглавил WBC в 2014 году после смерти своего отца Хосе Сулеймана, который был президентом организации с 1975 года.

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