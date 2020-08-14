Почему ночью в Шымкенте дышать невозможно

Горожане говорят, что неприятный запах уксуса и чего-то протухшего идет с окраины Шымкента, где расположена Индустриальная зона.

Пока весь мир борется с пандемией коронавируса, жители Шымкента задыхаются от зловонии в вечернее время, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Отырар", в последние несколько месяц жителей Шымкента беспокоит неприятный запах, который витает в воздухе в основном глубокой ночью и ранним утром. И эти запахи не постоянны.

Я проживаю в районе водоканала. Ну, не доезжая двух остановок. Вечером, часов после 9-ти где-то, мы ощущаем неприятный запах во дворе у себя. У нас свой частный дом. А именно ночью, да мы с сестрой заметили какой-то то ли он аммиачный, то ли какой-то непонятный, тяжелый, - рассказывает Ирина Ваштаг, жительница города.

Местные жители догадываются, что неприятный запах, как выброс в воздух, исходит с окраины Шымкента.

Горожане говорят, что неприятный запах уксуса и чего-то протухшего идет с окраины Шымкента, где расположена Индустриальная зона. Здесь действительно очень трудно дышать.

Концентрация неизвестного вещества настолько сильная, что неприятный запах накрывает половину города.

Из-за многочисленных жалоб с 7-го августа представители департамента экологии производят забор воздуха. Ежедневно согласно поступающим жалобам от горожан замеры производятся в жилых микрорайонах поздней ночью.

Экологи проверили и территорию индустриальных зон. Результат был ожидаемый.

Данное предприятие занимается выпуском битума. Сейчас вот замеряла лаборатория. Замеры показали, что концентрация углеводорода превышает предельно допустимый выброс. Норма 0.30 миллиграмм, а фактически показывает 0.65 миллиграмм на метр кубический, - отметил Серик Сарбасов, руководитель отдела государственного экологического контроля департамента экологии по Шымкенту.

К сожалению, остановить сразу выброс вредных веществ не получится. Согласно предпринимательскому кодексу экологи должны назначить проверку и лишь после этого представители департамента могут принять соответствующие меры в отношении нарушителей.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!