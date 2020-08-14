В Казахстане возобновят детские тренировки 

В группе должно быть до 5 человек.

Групповые занятия спортом запрещены из-за сложностей в соблюдении мер социального дистанцирования. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказала главный санитарный врач Айжан Есмагамбетова, сообщает корреспондент zakon.kz.

Вы же сами понимаете, что обеспечить футбольной или хоккейной команде социальную дистанцию, соблюдение масочного режима – практически невозможно. И сегодня мы движемся поэтапно, все меры смягчения поэтапные, в зависимости от значимости объекта распространения инфекции или каких-то занятий, и в зависимости от эпидемиологической ситуации, - сообщила она отвечая на вопрос, почему Минздрав запрещает групповые детские занятия хоккеем, футболом и так далее.

По ее словам, на первом этапе смягчения общая задача общественности состоит в том, чтобы не допустить увеличения количества заболевших КВИ, и сохранить достигнутый результат.

Мы должны двигаться медленно, но вперед без отката назад. Поэтому сегодня, когда принимается решение о возобновлении деятельности тех или иных объектов во главу угла ставится эпидемиологическая значимость объекта в распространении инфекции. Поэтому все, что связано с массовыми видами спорта, скоплениями людей, где очень сложно соблюсти дистанцию, масочный режим, гигиену и обеспечивать контроль за этим – пока запрещены, - добавила Есмагамбетова.

При этом, она отметила, что теперь более жесткие требования предъявляются к дошкольным организациям, где дети будут проводить практически целый день. Для таких учреждений Минздрав определил квадратуру на одного ребенка, есть требования по режиму, персоналу и даже тем, кто ребенка приводит и уводит.

Помимо этого, главный санитарный врач обратила внимание, что Минздравом разрешены занятия всеми видами спорта, но если вместе собирается не больше 5-ти человек.

На сегодня занятия спортом разрешены до 5-ти человек. Это что касается групповых или индивидуальных занятий спортом, - заключила она.

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