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Регионы РК обеспечили специализированным автотранспортом для борьбы с COVID-19

Кроме борьбы с пандемии, данный автотранспорт незаменим в своевременном обследовании других, не менее опасных эпидемиологических очагов инфекционных заболеваний.

Фото : zakon.kz.15 августа 2020, 09:50

Санэпидслужбы обеспечили специализированным автотранспортом для борьбы с COVID-19, сообщает zakon.kz.

Согласно поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, для усиления национальной санитарно-эпидемиологической службы, отдаленные регионы страны укомплектованы специализированным автотранспортом для предотвращения повторной вспышки коронавирусной инфекций.

Транспортом обеспечили специалистов 18-ти территориальных департаментов Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг имеющий в составе 224 районных управлении.

К примеру, 29 машин распределены между районными управлениями Алматинской области. Спец.автотранспортом обеспечены отдаленные регионы как Кеген, Аксу, Каратал, Балхаш. 7 спецмашин доставили в Западно-Казахстанскую область.


Кроме борьбы с пандемии, данный автотранспорт незаменим в своевременном обследовании других, не менее опасных эпидемиологических очагов инфекционных заболеваний.

Отметим, что на территории Казахстана имеются активные природные очаги особо опасных инфекций - чумы, туляремии, геморрагических лихорадок (ККГЛ, ГЛПС), сибирской язвы и других зоонозных инфекций. Зачастую, в радиус мониторинга составляет в более чем 300 километров.

До сегодняшнего дня износ автопарка санэпидслужб составлял 90%, частичное обновление проходила более чем 10 лет назад.


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