Начато досудебное расследование.

Авто, угнанное с помощью буксира, отыскали полицеские Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские в Атырау с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления отыскали угнанную автомашину.

11 августа в час ночи в управление полиции обратился 31-летний горожанин, заявивший о пропаже автомашины Lada Granta, которая была припаркована во дворе одного из домов по улице С. Датова. При этом владелец легковушки сообщил, что машину могли угнать за последние десять дней.

Инспектор ЦОУ УВД капитан полиции Гаухар Султанова при просмотре записей с камер видеонаблюдения заметила, что разыскиваемый автомобиль прямо со двора отбуксировал внедорожник Mitsubishi L200. Причем произошло это еще 4 августа.

После этого сотрудникам отдела розыска местной полицейской службы отыскали угнанное авто, которое, кстати, находилось неподалеку – во дворе дома по той же улице Датова.

В настоящее время 30-летний подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование по части 1-ой статьи 200 Уголовного кодекса – Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”.

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