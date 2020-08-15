Производство вакцины от коронавируса началось в России

Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет..

Минздрав РФ сообщил о начале производства российской вакины от COVID-19, сообщает zakon.kz.

Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила название "Спутник V".

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Как сообщили в Минздраве России, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

В ведомстве также анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Он отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

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