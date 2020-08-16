Горячие новости
Читайте также

25 млн тенге: из-за хищения бюджетных средств начала разрушаться школа в Атырау

На капитальный ремонт одной из школ в Атырау было выделено из бюджета 279 млн тенге.

Фото : АкЖайык16 августа 2020, 07:00

Прокуратура Атырауской области выявила похищение бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт городской средней школы в областном центре, сообщает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Установлено, что на капитальный ремонт средней школе №5 имени Г. Мусрепова в 2017 году было выделено 279 млн тенге. Ремонт провели.

Однако в марте текущего года от несильного ветра произошло разрушение облицовки здания школы.

Согласно заключению независимого эксперта, причиной стало несоблюдение архитектурно-строительных норм, а также невыполнение всех необходимых работ. В результате хищения средств государству причинен ущерб на общую сумму в 25 млн тенге, — говорится в сообщении пресс-службы областной прокуратуры.

Собранные прокуратурой материалы были направлены в антикоррупционную службу. Начато досудебное расследование по ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты