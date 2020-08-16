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Производство ноутбуков для дистанционного обучения запустили в Петропавловске

13 августа завод им.Кирова приступил к сборке первых 5 000 единиц компьютерной техники.

Фото : zakon.kz.16 августа 2020, 08:36

В Петропавловске запустили производство отечественной продукции ZіK computers, сообщает zakon.kz.

13 августа 2020 года завод им.Кирова (дочернее предприятие АО "НК "Казахстан инжиниринг") приступил к сборке первых 5 000 единиц компьютерной техники, которые будут поставлены в Управления образования страны.

Как уже сообщалось ранее, с 1 июля 2020 года вступил в силу LDP-договор между компанией Microsoft и АО "Завод им. С.М. Кирова" об оснащении ZіK computers лицензионной операционной системой Windows 10 Pro. Данное сотрудничество сочетает в себе преимущества отечественной продукции и программного обеспечения мирового уровня, что позволяет обеспечивать школы страны качественным оборудованием для дистанционного обучения.

Следует отметить, что в июле 2020 года несколько образцов ноутбуков ZіK computers уже прошли испытания в Управлении образования Северо-Казахстанской области в условиях городских и сельских учреждений. По результатам которых, ноутбуки были рекомендованы к использованию.

Как отметили в МИИР РК, продукция ZіK computers отвечают требованиям МОН РК для дистанционного обучения, поставляется она в рамках программы Правительства по обеспечению школ компьютерной техникой.

ZіK computers имеет соответствующий Сертификат о происхождении товара формы "СТ-KZ". Доля локализации проекта по выпуску отечественных компьютеров на данный момент составляет порядка 30%. Процентное соотношение постепенно увеличивается, что в будущем позволит покупателям приобретать компьютерную продукцию, сделанную в Казахстане, - говорится в сообщении ведомства.

Также было отмечено, что продукция ZіK computers является социально-ориентированной, так как производство и реализация будет проходить по относительно низким ценам в сравнении с предложениями на рынке. Дополнительно до конца года, исходя из потребностей заказчиков, завод планирует поставить еще порядка 60 000 персональных компьютеров и ноутбуков.


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