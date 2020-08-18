Мать обнаружила фото своей дочери на сайте педофилов

Испуганная мама поделилась своей историей в качестве предупреждения другим родителям.

Аманда Морган фотографировала свою дочь Каллию и делилась снимками в социальных сетях. Однако позже эти фотографии попали не в те руки, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Женщина нашла изображения своей маленькой дочери на веб-сайте, используемом педофилами.

Она нашла три фотографии своей дочери. Злоумышленники обработали фотографии - пририсовали девочке тушь и помаду.

Я плакала в течение 45 минут. Мой муж никак не мог успокоить меня, - сказала Аманда.

Она была вынуждена зарегистрироваться на сайте, чтобы найти фотографии своей дочери. Аманда обнаружила большое количество фотографии с чужими детьми.

Я никогда не видела ничего подобного и не хотела "влезать" слишком далеко, - сказала она.

Испуганная мама поделилась своей историей в качестве предупреждения другим родителям.

Я призываю родителей не делиться фотографиями своих детей. Держите снимки при себе и не выкладывайте их, - предупредила Аманда.

Женщина сообщила об этом сайте в полицию. Но, несмотря на ее усилия, сайт все еще существует.

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