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NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

Обнаруженная аномалия для щита планеты как ахиллесова пята.

Фото : belnovosti20 августа 2020, 07:03

NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Явление получило название Южно-Атлантической аномалии.

В агентстве ответили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы. Обнаруженная аномалия для этого щита — как ахиллесова пята, которая позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами. Именно это и привлекло внимание ученых.

Причиной возникновения аномалии могли стать две особенности нашей планеты: наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.
В области под аномалией имеется огромный резервуар плотной породы под названием Африканская крупная область с низкой скоростью сдвига. Он расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Из-за него нарушается генерация магнитного поля, что усугубляется наклоном планеты.

Ученые обнаружили, что аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Более того, они предполагают, что она может разделиться на две части, у каждой из которых будет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности.


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