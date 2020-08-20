Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на востоке Казахстана
Эпицентр землетрясения расположен на границе Казахстана и Китая.
Фото : seishub20 августа 2020, 08:33
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 августа 2020г. в 6:32 зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 707 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и Китая, - говорится в сообщении.
Энергетический класс землетрясения 9.6.
Магнитуда MPV 3.9.
Координаты эпицентра 47.00° с.ш. 84.11° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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