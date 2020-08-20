Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на востоке Казахстана

Эпицентр землетрясения расположен на границе Казахстана и Китая.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 августа 2020г. в 6:32 зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.

Эпицентр землетрясения расположен в 707 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и Китая, - говорится в сообщении.

Энергетический класс землетрясения 9.6.

Магнитуда MPV 3.9.

Координаты эпицентра 47.00° с.ш. 84.11° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!