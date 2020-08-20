Землетрясение произошло в 178 км от Алматы
Эпицентр землетрясения расположен на территории Казахстана в Кегенском районе.
Фото : The Open University20 августа 2020, 22:41
20 августа в 21:21 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz о ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 178 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана в Кегенском районе в 25-ти км от села Кеген в горной местности.
Энергетический класс землетрясения 9.7.
Магнитуда MPV 4.8.
Координаты эпицентра 42.83° с.ш. 79.03° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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