Греция построит стену на границе с Турцией

Власти страны утверждают, что это укрепит "внешние границы Евросоюза", а также защитит от наводнений. Греция также увеличивает контингент пограничников.

В районе области Эврос на сухопутной границе с Турцией Греция возведет "мощное заграждение для укрепления внешних границ Евросоюза". Об этом заявил официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас на брифинге, передает zakon.kz.

В настоящее время на границе возводится новое ограждение протяженностью 26 км и модернизируются более старые участки протяженностью 10 км. Очевидно, что создание нового заграждения способствует защите суверенных прав страны и подает всем четкий сигнал, что Греция защищает внешние границы Европы, - сказал Пецас.

Чиновник упомянул о поездке премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в область Эврос в минувшие выходные.

В последние дни премьер-министр, выражая особую заинтересованность в эффективной охране наших границ и поддержке наших жителей, живущих в отдаленных районах, посетил Эврос. Он встретился с представителями местных органов власти и на месте был проинформирован о строительстве заграждения, которое будет завершено в апреле (2021 года), - добавил Пецас.

Представитель греческого правительства добавил, что "помимо своего основного защитного и сдерживающего характера, это заграждение дает множество преимуществ, поскольку он будет функционировать и как современный проект защиты от наводнений, так как, с одной стороны, он сооружается в соответствии с особой геоморфологией Эвроса, а с другой, - с учетом местного сельскохозяйственного производства".

Он добавил, что для наиболее эффективной охраны границ Греции к дежурству в Эвросе немедленно приступают 400 новых постоянных пограничников, еще 800 будут размещены на островах в восточной части Эгейского моря, а еще 480 - на остальной территории страны.

В течение года в общей сложности 1 680 пограничников будут дислоцированы во всех районах, где требуется усиленное полицейское присутствие, - подытожил Пецас.

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