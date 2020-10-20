Всего в стране выздоровели – 105 145 человек от COVID-19.

В Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 9,

в городе Алматы - 8,

в Акмолинской области - 9,

в Актюбинской области - 1,

в Алматинской области - 4,

в Атырауской области - 32,

в Карагандинской области - 5,

в Костанайской области - 5,

в Мангистауской области - 21,

в Павлодарской области – 19,

в Северо-Казахстанской области - 2.

Всего в стране выздоровели – 105 145 человек от COVID-19.

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