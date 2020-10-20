В Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
Всего в стране выздоровели – 105 145 человек от COVID-19.
Фото : zakon.kz.20 октября 2020, 08:15
В Казахстане 115 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 9,
в городе Алматы - 8,
в Акмолинской области - 9,
в Актюбинской области - 1,
в Алматинской области - 4,
в Атырауской области - 32,
в Карагандинской области - 5,
в Костанайской области - 5,
в Мангистауской области - 21,
в Павлодарской области – 19,
в Северо-Казахстанской области - 2.
Всего в стране выздоровели – 105 145 человек от COVID-19.
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