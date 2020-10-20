Назван лидер по качеству мобильного интернета в Казахстане

Измерения проходили в сети мобильных операторов в период с 1 января по 31 августа 2020 года.

Beeline стал лидером по качеству мобильного интернета на территории Республики Казахстан.

Замеры качества проводились независимой компанией VIGO при использовании популярных интернет приложений через сети операторов сотовой связи в Казахстане.

Лидерство Beeline подтвердилось по следующим качественным показателям:

· Самая быстрая загрузка полноразмерных графических изображений, которая составила 1291 миллисекунду.

· Наименьшая буферизация онлайн-видеоконтента. Она основана на данных о проценте просмотров видео с количеством буферизаций на минуту просмотра более 4 шт. - 27,09%. Чем меньше буферизации, тем качественнее просмотр видео.

Beeline — лидер рынка по абонентской базе. Теперь мы с гордостью можем отметить свое лидерство в сфере качества мобильного интернета. За этим фактом кроется огромная работа всей технической дирекции в области строительства сети как в отдаленных населенных пунктах, так и улучшения качества покрытия в городах.

За последние три года наша компания запустила более 10 000 новых базовых станций и подключила к 3G и 4G сетям свыше 1400 сел. В результате этого масштабного проекта мобильный интернет от Beeline стал доступен еще 5 000 000 казахстанцев, при этом строительство сети не прекращалось в период режима ЧП и карантина. Мы не останавливаемся на достигнутом – строительство продолжается и сейчас, — отметил Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Международная технологическая компания VIGO специализируется на системах мониторинга качества интернета, чтобы улучшить его именно там, где это требуется пользователям.

Измерения проходили в сети мобильных операторов в период с 1 января по 31 августа 2020 года. Подробности.

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