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Назван лидер по качеству мобильного интернета в Казахстане

Измерения проходили в сети мобильных операторов в период с 1 января по 31 августа 2020 года.

Фото : Beeline20 октября 2020, 09:15

Beeline стал лидером по качеству мобильного интернета на территории Республики Казахстан.

Замеры качества проводились независимой компанией VIGO при использовании популярных интернет приложений через сети операторов сотовой связи в Казахстане.

Лидерство Beeline подтвердилось по следующим качественным показателям:

· Самая быстрая загрузка полноразмерных графических изображений, которая составила 1291 миллисекунду.

· Наименьшая буферизация онлайн-видеоконтента. Она основана на данных о проценте просмотров видео с количеством буферизаций на минуту просмотра более 4 шт. - 27,09%. Чем меньше буферизации, тем качественнее просмотр видео.

Beeline — лидер рынка по абонентской базе. Теперь мы с гордостью можем отметить свое лидерство в сфере качества мобильного интернета. За этим фактом кроется огромная работа всей технической дирекции в области строительства сети как в отдаленных населенных пунктах, так и улучшения качества покрытия в городах.
За последние три года наша компания запустила более 10 000 новых базовых станций и подключила к 3G и 4G сетям свыше 1400 сел. В результате этого масштабного проекта мобильный интернет от Beeline стал доступен еще 5 000 000 казахстанцев, при этом строительство сети не прекращалось в период режима ЧП и карантина. Мы не останавливаемся на достигнутом – строительство продолжается и сейчас, — отметил Евгений Настрадин, главный исполнительный директор Beeline Казахстан.

Международная технологическая компания VIGO специализируется на системах мониторинга качества интернета, чтобы улучшить его именно там, где это требуется пользователям.

Измерения проходили в сети мобильных операторов в период с 1 января по 31 августа 2020 года. Подробности.


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