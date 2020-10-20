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На пути к самоокупаемости. МФЦА продолжает сокращать бюджет

Центр обязуется до 2023 года выйти на самоокупаемость.

Фото : 24.kz20 октября 2020, 09:52

Размер собственной бюджетной заявки Международного финансового центра "Астана" сокращен с 13,074 млрд тенге в 2020 году до 11,821 млрд тенге в 2021 году.

Об этом 20 октября 2020 года сообщила пресс-служба Центра.

Годом ранее расходы республиканского бюджета на содержание Центра и всех его органов и организаций были сокращены на 40% – с 20 млрд тенге в 2019 году до13,074 млрд тенге в 2020 году.

Но на этом сокращение бюджетной заявки не остановится. В соответствии с поручением Главы государства Центр обязуется до 2023 года выйти на самоокупаемость. Поэтому бюджетная заявка будет сокращена в 2022 году до 9,9 млрд тенге, в 2023 году – до 9,1 млрд тенге.


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