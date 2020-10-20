Воры снимают номера и вымогают деньги с автомашин алматинцев

Полицейские рассказали о новом виде преступлений.

В Алматы с начала года зарегистрирован 21 случай кражи государственных номерных знаков с припаркованных автомашин, 20 из которых раскрыты. О методах работы преступников рассказали в полиции Алматы, передает zakon.kz.

За этот период к уголовной ответственности привлекли 3 человек, совершивших указанные преступления.

По словам полицейских, преступления имеет материально корыстный характер, когда преступник, снимая государственный регистрационный номерной знак, оставляет записку, в которой просит владельца автомашины скинуть ему на ранее подготовленный счет денежные средства, а взамен указывает место, где спрятал ранее украденные номерные знаки.

Данное правонарушение квалифицируется по ст.190 УК РК, так как предметом посягательства являются денежные средства, которые автовладельцы скидывают на счета подозреваемых, а сами государственные знаки предметом посягательства не являются, так принадлежат государству и выдается гражданам, владельцам автомашин на временное пользование, – сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

Исключение составляют кражи именных государственных регистрационных номерных знаков, купленных официально на платной основе с одинаковыми буквенными обозначениями, либо расположением последовательности цифр, например 777, GGG и другие.

Такие преступления квалифицируются по ст.188 ч.1 УК РК, кража чужого имущества, с начала года зарегистрирован один факт. Подозреваемый установлен, принимаются меры по его задержанию. Вместе с тем, призываем граждан не идти на поводу у злоумышленников и незамедлительно сигнализировать на пульт 102, – резюмировал Инкаров.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!